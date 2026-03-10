Getty Images revisa cómo se construyó la imagen de lo femenino en México

En el marco del Mes de la Mujer, el archivo histórico de Getty Images propone una revisión sobre cómo se ha construido la imagen de lo femenino en la cultura visual. La reflexión, realizada por la curadora Melanie Llewellyn, parte de una premisa fundamental: las imágenes no sólo registran la historia, también participan activamente en la construcción de los imaginarios que la definen.

Dolores del Río.Getty Images / Michael Ochss

A partir de fotografías que abarcan distintas décadas, el análisis observa la representación de figuras como Frida Kahlo, Dolores del Río, María Félix, Dolores Huerta y Selena Quintanilla. Mujeres provenientes de campos distintos —el arte, el cine, la política o la música— cuyas imágenes públicas contribuyeron a moldear la idea de lo femenino en contextos sociales y culturales diversos.

María Félix.Getty Images. Archivo

“En mi trabajo como curadora, he observado —a través de colaboraciones con productores documentales, marcas e instituciones— el impacto que nuestras colecciones pueden tener como herramientas de investigación y creación”, explica Llewellyn.

Para la especialista, la digitalización y conservación de archivos permite estudiar no sólo la evolución de estas representaciones, sino también los vacíos que revelan. “Al digitalizar, conservar y accesibilizar este patrimonio cultural compartido, hemos podido examinar cómo ha cambiado la representación de las mujeres”, señala.

Mirar un archivo implica también cuestionarlo. “Reconocemos no solo lo que aparece en el registro histórico, sino también sus ausencias. Cuestionamos qué miradas fueron legitimadas, qué cuerpos fueron excluidos, cuál fue el aparato de producción y con qué fines, y cómo esos patrones siguen moldeando el presente”, añade.

En el caso de Frida Kahlo, las fotografías conservadas en el archivo muestran la construcción de una iconografía personal que dialoga con sus autorretratos: la mirada frontal, la vestimenta tradicional y una presencia pública que funcionaba como declaración estética y política. Con el tiempo, esa imagen se transformaría en uno de los símbolos culturales más reconocibles a nivel internacional.

Frida Kahlo. Getty Images / Bettmann.Getty Images / Bettmann.

El archivo también permite seguir la trayectoria visual de Dolores del Río, considerada una de las primeras estrellas mexicanas en Hollywood. Sus retratos revelan la tensión entre el exotismo que la industria cinematográfica proyectaba sobre su imagen y la sofisticación cosmopolita que la actriz cultivó a lo largo de su carrera, especialmente cuando regresó al cine mexicano para interpretar personajes más complejos.

Por su parte, las fotografías de María Félix muestran una presencia visual marcada por la autodeterminación. Su postura, su mirada y su vestuario forman parte de una imagen pública cuidadosamente construida, en la que lo femenino aparece asociado a la autoridad y al control de su propia representación.

El archivo adquiere otro tono en el caso de la activista Dolores Huerta. A diferencia de las figuras vinculadas al espectáculo, su registro visual está compuesto principalmente por fotografías documentales tomadas durante su labor sindical y política. En ellas aparece organizando movilizaciones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos, visibilizando un liderazgo femenino dentro de un ámbito históricamente dominado por hombres.

La revisión también incluye a Selena Quintanilla Pérez, cuya imagen pública reflejó la mezcla de identidades culturales propias de finales del siglo XX. Nacida en Texas en una familia mexicoamericana, Selena inició su carrera en la escena tejana en español —un espacio musical dominado por hombres— y, a través de su estilo y presencia escénica, logró ampliar el alcance del género hacia un público mucho más amplio.

Selena Quintanilla Pérez.Getty Images / Cesare Bonazza

Para Llewellyn, el valor de estos archivos no se limita al registro del pasado. También permite comprender cómo se construyen las narrativas visuales contemporáneas.

En la actualidad, la cultura visual influye profundamente en nuestra vida diaria, y las imágenes y materiales de archivo funcionan como un motor que impulsa conversaciones, debates y emociones compartidas