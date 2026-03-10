Trump anuncia la apertura de una refinería de petróleo en Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes la apertura de una refinería de petróleo en Brownsville, Texas, y agradeció a la empresa energética india Reliance por su inversión.

Trump hizo el anuncio en Truth Social, diciendo que el proyecto America First Refining "alimentará los mercados estadounidenses, fortalecerá nuestra seguridad nacional, impulsará la producción energética estadounidense, generará miles de millones de dólares en impacto económico y será LA REFINERÍA MÁS LIMPIA DEL MUNDO".

Trump dijo que se trataba de un acuerdo de 300,000 millones de dólares, pero no quedó claro de inmediato si se refería a que era parte de un acuerdo más amplio con la India.

En 2024, Element Fuels Holdings, una empresa emergente de la zona de Dallas que propone construir la primera refinería de petróleo totalmente nueva en Estados Unidos en casi 50 años, dijo que estaba relanzando sus esfuerzos para construir una gran planta en Brownsville.

El sitio web de America First Refining incluye comunicados de prensa anteriores de Element Fuels.