CAMe mantiene la contingencia ambiental en la ZMVM: ¿Qué vehículos no podrán circular este miércoles?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidió mantener la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y por lo tanto sus medidas, como el doble hoy no circula para este miércoles con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado.

En su reporte nocturno, el organismo detalló que las condiciones meteorológicas adversas continuaron durante la tarde de este martes.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México estima que el sistema de alta presión que ha favorecido las altas concentraciones de ozono seguiría siendo "de moderada a fuerte", mientras que el viento se mantendría débil, por lo que la calidad del aire en el Valle de México estará en el rango de "mala" a "muy mala".

¿Qué vehículos no podrán circular el miércoles 11 de marzo?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis detalló que los vehículos que no podrán transitar de las 5:00 a las 22:00 horas de este miércoles son:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placas 3 o 4. Unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. Vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México. Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en tres primeros puntos, les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Los vehículos que están exentos del Doble Hoy no Circula

Las autoridades medioambientales de la Zona Metropolitana del Valle de México detallaron que los vehículos que podrán circular a pesar de las medidas preventivas son:

Las motocicletas, que están exentas de la Fase I de contingencia. Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color rojo y terminación de placa diferente a 3 o 4. Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica. Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población. Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua. Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente. Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente. Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda. Transportes de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.). Vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes. Vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

La CAMe detalló que continuará monitoreando la calidad del aire y evolución de las condiciones meteorológicas para publicar su próximo alrededor de las 10:00 horas de este miércoles.

¿Cómo protegerse ante la contingencia ambiental?

Las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México compartieron algunas recomendaciones para evitar afectaciones de salud durante la contingencia ambiental por ozono.

Evitar las actividades físicas al aire libre.

No fumar, especialmente en espacios cerrados.

Posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Dar servicio al auto y a los electrodomésticos.

Mantener a niñas, niños y personas mayores en el interior de la casa.Verificar que no haya fugas de gas en calentadores, estufas y tanques.

Consumir alimentos que te ayuden a prevenir enfermedades respiratorias: cítricos, verduras y frutos secos.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

El organismo también instó a la población a mantenerse informados sobre la calidad del aire y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación.