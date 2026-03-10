Escalada en Medio Oriente: México evacúa a 1,009 connacionales

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que 1,009 mexicanos han sido evacuados de distintos países de la región mediante las acciones consulares desplegadas por las embajadas.

De acuerdo con la Cancillería, las evacuaciones se han realizado desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin, Líbano y Qatar.

A 11 días del inicio del conflicto, la dependencia señaló que no se han reportado connacionales lesionados ni afectados en su integridad física.

El número de evacuados ha aumentado de manera progresiva. El primer reporte oficial, emitido el 3 de marzo, daba cuenta de 121 mexicanos que habían salido de la zona.

La SRE también informó que la embajada de México en Irán continúa brindando atención consular, aunque actualmente opera desde Bakú, Azerbaiyán, debido a las condiciones de seguridad.

En el caso de Líbano, recomendó a los connacionales permanecer en lugares seguros, seguir las indicaciones de las autoridades locales y extremar precauciones.

Asimismo, indicó que mientras el espacio aéreo permanezca abierto en los países de la región, las personas con reservaciones de viaje deben contactar directamente a su aerolínea o agencia para verificar el estatus de sus vuelos.

La Cancillería reiteró además que no es recomendable viajar al Medio Oriente mientras persista la situación de conflicto.

Las embajadas mexicanas en la región mantienen activos los teléfonos de emergencia para atender solicitudes de protección y asistencia consular de la comunidad mexicana.