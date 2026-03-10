Juez archiva investigación contra Elon Musk por cuentas de X suspendidas en Brasil

Un juez brasileño ordenó este martes archivar una investigación contra el magnate Elon Musk por supuestamente usar su plataforma X para incumplir órdenes judiciales y atentar contra las instituciones públicas.

El magistrado de la corte suprema Alexandre de Moraes había abierto en 2024 una investigación contra el empresario "por obstrucción de la justicia" y otros delitos, en medio de una extensa pugna entre la justicia brasileña y X sobre libertad de expresión y regulación de plataformas digitales.

Según informes policiales, figuras vinculadas al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro operaron una "milicia digital" al lograr que sus cuentas de X, pese a estar bloqueadas, difundieran "informaciones falsas" y azuzaran la polarización política.

Los fiscales solicitaron archivar el caso tras no hallar indicios de "desobediencia" por parte de la plataforma, sino únicamente "fallas operacionales" que fueron subsanadas.

Moraes lo concedió.

"No se reunieron pruebas que respalden la tesis inicial de utilización dolosa de la red social X para atentar contra la autoridad del Poder Judicial brasileño", afirmó el magistrado, según la resolución obtenida por la AFP.

Moraes ha sido figura central en las decisiones judiciales sobre regulación de redes sociales en Brasil, incluyendo el bloqueo temporal de X en 2024, y en el juicio que condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por golpismo.

Esas actuaciones le valieron sanciones de Estados Unidos en julio pasado, impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump, quien calificó el juicio contra su aliado Bolsonaro de "caza de brujas".

Las medidas fueron levantadas en diciembre, tras los esfuerzos del gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva por recomponer los lazos diplomáticos entre Brasilia y Washington.

El magistrado se ha visto salpicado recientemente por un escándalo financiero que sacude los círculos de poder en Brasil.

Una investigación por irregularidades en la insolvencia del banco Master halló supuestas redes de extorsión y conexiones sospechosas con la política y la justicia.

Según medios locales, Moraes intercambió mensajes con el dueño del banco, el empresario Daniel Vorcaro, pocas horas antes de su arresto en noviembre.

El juez negó en un comunicado haber entrado en contacto con el banquero.

El estudio jurídico de la esposa de Moraes tenía un contrato millonario con esa entidad.