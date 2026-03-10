Volaris pedirá aval de accionistas

Volaris, la aerolínea mexicana que más personas transporta, convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas donde pedirá la aprobación para conformar un nuevo grupo aéreo en alianza con Viva Aerobus.

En diciembre, Volaris y Viva Aerobus acordaron la creación de un holding denominado Grupo Más Vuelos, con el objetivo de ampliar su presencia en mercados de alto potencial, reducir costos y generar mayor valor para los accionistas. La propuesta tendrá que ser aprobada por los accionistas de Volaris en su asamblea que se llevará a cabo el 25 de marzo.

En caso de que sea aprobada, los accionistas de Volaris también deberán avalar la integración del consejo de administración como consecuencia de la fusión con Viva Aerobus.

TransUnion, una de las empresas que opera el Buró de Crédito, está poniendo la mira en México como su siguiente motor de crecimiento, tras comprar, por 560 millones de dólares, la participación accionaria que tenían cinco de los principales bancos del país en la entidad que gestiona la información crediticia de personas físicas.

La estrategia de crecimiento contempla la estandarización de datos y analítica conforme a estándares internacionales, la migración del Buró de Crédito a su plataforma unificada de datos y soluciones impulsada por inteligencia artificial, así como la ampliación del portafolio de soluciones en materia de prevención de fraudes y marketing.

Los planes incluyen mejorar la interacción con los clientes, al sustituir el uso de informes tradicionales por un sistema de soluciones integrales.

Meta Platforms cobrará a los anunciantes una tarifa por ubicación geográfica que oscilará entre el 2 y el 5% para cubrir los impuestos sobre los servicios digitales que imponen algunos países, dijo el gigante tecnológico estadounidense en una publicación en su sitio web, siguiendo los pasos de Google de Alphabet y Amazon.

La tarifa, que se aplicará a los anuncios de imagen o video publicados en las plataformas de Meta, incluidas las campañas de WhatsApp "click-to-message" y los mensajes de marketing junto con anuncios, entrará en vigor el 1 de julio y también cubrirá otros gravámenes impuestos por el gobierno.

Las tarifas por ubicación se determinan en función de la localización de la audiencia y no del lugar comercial de los anunciantes.

Ualá, una institución tecnológica financiera que opera con licencia bancaria en México, anunció la puesta en marcha de un servicio para comprar y vender acciones de las empresas más importantes de Estados Unidos.

Cualquiera puede comprar, desde la plataforma de Ualá, títulos de grandes empresas globales, entre ellas tecnológicas influyentes como Apple o Tesla, dijo la empresa en un comunicado en el que agregó que estas transacciones las pueden hacer con montos accesibles.

La compañía dijo que complementará la nueva funcionalidad con contenidos educativos dentro de su aplicación que se irán ampliando, incluyendo guías, materiales y recursos diseñados para ayudar a los clientes a comprender conceptos básicos de inversión y tomar decisiones informadas.

