SpaceX de Musk considera cotizar en Nasdaq este año

SpaceX, el fabricante de cohetes y satélites de Elon Musk, se está inclinando por cotizar sus acciones en el Nasdaq en lo que podría considerarse la mayor Oferta Pública Inicial, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

SpaceX quiere una inclusión temprana en el índice Nasdaq 100, lo que lo convierte en una condición necesaria para una posible cotización en la Bolsa tecnológica, según dos de las fuentes. Sus planes aún podrían cambiar, indicaron las fuentes.

La Bolsa de Valores de Nueva York también compite por la cotización, y ninguna de las dos ha sido informada de una decisión, según informaron varias personas.

El Nasdaq 100 es considerado un índice de primera línea por los grandes inversionistas institucionales y sirve como barómetro de la salud de la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa más importantes del mundo, incluyendo acciones tecnológicas de gran capitalización como NVIDIA, Apple y Amazon.

El mes pasado, Nasdaq propuso una nueva norma que podría acelerar potencialmente la incorporación de nuevas empresas de gran capitalización cotizadas en el índice Nasdaq 100.

El cambio propuesto está diseñado para atraer a empresas privadas muy valoradas como SpaceX, Anthropic y OpenAI, entre otras, a cotizar en la Bolsa, dijeron dos de las fuentes.

Según la norma de “Entrada Rápida” del Nasdaq, una empresa recién cotizada podría optar a una inclusión acelerada en el Nasdaq 100 en poco menos de un mes si su capitalización bursátil se sitúa entre las 40 principales del índice.

SpaceX busca una valoración de alrededor de 1.75 billones de dólares para su salida a Bolsa, según una de las fuentes, lo que la convertiría en la sexta empresa más grande por valor de mercado en Estados Unidos, según los últimos precios de las acciones.

Actualmente, las empresas recién cotizadas tienen que esperar hasta un año antes de ser elegibles para ingresar a índices principales como el S&P 500 o el Nasdaq 100, y primero deben demostrar a los inversionistas que son lo suficientemente estables como para manejar el volumen de órdenes de compra de inversionistas institucionales.

La inclusión en un índice de primera línea como el Nasdaq 100 o el S&P 500 brinda a las empresas un mayor acceso a los inversionistas institucionales con grandes recursos, quienes suelen invertir grandes cantidades en sus propios fondos indexados, ampliando su base accionarial y mejorando la liquidez con el tiempo.

Se espera que el debut de SpaceX en el mercado de valores sea el punto culminante de lo que se perfila como uno de los años más activos en cuanto a OPI, con varias empresas y startups respaldadas por capital de riesgo de alto perfil, incluidas OpenAI y Anthropic.