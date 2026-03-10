Bitcoin sube y se mantiene cerca de los 70,000 dólares

Bitcoin mantuvo la racha positiva por segundo día consecutivo y superó momentáneamente la barrera de 71,000 dólares el martes, ya que la disminución de las preocupaciones sobre un posible choque en el suministro de petróleo mejoró el sentimiento de riesgo en los mercados globales.

La cripto más valiosa del mundo se mantuvo estable coqueteando con los 70,000 dólares la tarde del martes registrando una ganancia de alrededor de 2%, según datos de la plataforma Investing.

Analistas de GBM Reserch afirmaron que estos movimientos reflejan un creciente interés institucional en bitcoin como cobertura ante crisis geopolíticas e inflación, en un contexto de volatilidad generada por el conflicto en Medio Oriente y el incremento en los precios del petróleo.

Los 11 fondos que cotizan (ETF’s) en Wall Street y que tienen al bitcoin como activo subyacente registraron avances por segundo día. Lideraron las ganancias el ETF de la gestora de activos Vaneck y el ETF de BlackRock, el mayor gestor de activos.

El bitcoin estuvo bajo presión al inicio del conflicto armado en Medio Oriente después de que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán luego que no se logró llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear del Estado islámico.

El domingo los precios del petróleo se dispararon más de 20% y estuvieron cerca de alcanzar los 120 dólares por barril, lo que llevo a la criptomoneda a caer por debajo de los 66,000 dólares. Sin embargo, desde entonces el bitcoin ha mostrado fortaleza mostrando una recuperación de 5.75 por ciento.

“La reciente acción del precio de bitcoin ha sido relativamente resistente a pesar de la continua turbulencia macroeconómica”, afirmó James Harris, CEO de la plataforma de rendimiento criptográfico Tesseract Group.

Pese a las ganancias registradas en los últimos días el bitcoin se mantiene por debajo de su cierre de 2025, y tiene una caída de más de 20 por ciento.

Cripto-optimismo

El mercado cripto, que suele contagiarse del movimiento del bitcoin cuando se encuentra al alza, mostró fortaleza el martes y registro avances.

El ethereum, la segunda moneda virtual más valiosa, subió 1.66% hasta los 2,032.42 dólares; BNB, cripto del ecosistema de Binance, ganó 0.775 en 641.92 dólares.

Solana avanzó un ligero 0.28% a 85.62 dólares, la cotización de XRP (Ripple) creció 1.40% cerca de los 1.40 dólares. Cardano y dogecoin avanzaron 2.30 y 3.97%, respectivamente.