Puebla e Hidalgo suspenden clases este lunes 10 de noviembre

Los gobiernos de Hidalgo y Puebla anunciaron la suspensión de clases para mañana lunes 10 de noviembre, debido a las bajas temperaturas que ocasionará el frente frío número 13.

Coincidieron en que la medida se toma para cuidar la seguridad y el bienestar de los estudiantes de escuelas públicas y privadas, así como de todos los niveles educativos.

También indicaron que las labores presenciales se reanudarán en cuanto las condiciones sean seguras.

Suspensión de clases en Hidalgo

El gobernador Julio Menchaca dejó en claro que la medida aplica sólo para 34 municipios del estado, principalmente en la Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra Otomí-Tepehua,

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo detalló que los municipios que deben acatar estas órdenes son:

Acaxochitlán, Agua Blanca, Atlapexco, Calnali, Cardonal, Chapulhuacán, Jacala, Jaltocán, Juárez Hidalgo, La Misión, Lolotla, Metztitlán, Eloxochitlán, Molango, Huautla, Nicolás Flores, Huazalingo, Pacula, Huehuetla, Huejutla, Pisaflores, San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tlanchinol, Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica, Zacualtipán y Zimapán.

Suspensión de clases en Puebla

En Puebla suspenderán clases 14,789 escuelas públicas y privadas de la Sierra Norte, Nororiental, valles de Serdán y Atlixco, así como en la mixteca y Angelópolis.

La decisión debe aplicarse para escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

De esta manera se busca salvaguardar la salud de 1,864,393 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes recibirán el servicio educativo a distancia asesorados por 99,453 docentes que trabajarán con apoyo de actividades académicas, acorde a las necesidades de cada grado escolar.

No obstante, la suspensión continuará el martes 11 de noviembre, pero sólo en las escuelas ubicadas en las sierras Norte y Nororiental, en donde se reincorporará a partir del miércoles 12 de noviembre, en el horario habitual.