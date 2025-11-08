Frente frío 13 generará lluvias torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco: SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el frente frío número 13 ingresará durante la noche de este sábado 8 y las primeras horas del domingo 9 de noviembre sobre el norte y noreste de México, lo que impulsará una masa de aire ártica que ocasionará lluvias intensas, vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura en diversas regiones del país.

Durante el domingo, el frío se desplazará rápidamente hacia el noreste, oriente, sureste y la Península de Yucatán, donde se esperan los efectos más significativos:

Lluvias torrenciales: 150 a 250 milímetros (mm) en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias intensas: 75 a 150 mm en Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias muy fuertes: 50 a 75 mm en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Yucatán.

Estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichas entidades.

Asimismo, la masa de aire ártica asociada generará un evento de “Norte” muy fuerte a intenso, con rachas de viento de 70 a 100 kilómetros por hora (km/h) y oleaje elevado de 2 a 4 metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

En el norte del país, se prevén rachas de hasta 70 km/h y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila, además de temperaturas mínimas que podrían descender por debajo de 0 °C en zonas montañosas del norte y noreste.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene comunicación con las unidades estatales de protección civil y para coordinar acciones preventivas, especialmente en los estados donde se prevén los mayores efectos del sistema frontal, con el objetivo de proteger a la población y reducir riesgos.