Guerra tendría un efecto neutro en las finanzas públicas del país: expertos

Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, que han encarecido el precio del petróleo en los últimos días, tendrían un efecto neutro en las finanzas públicas de México, ya que si bien pueden dejar mayores recursos, se podría activar nuevamente estímulos fiscales para contener el alza del precio del combustible a los consumidores.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2026, por cada dólar que se encarezca el precio del petróleo este año, se obtendrían 11,600 millones de pesos adicionales en recaudación.

“Un aumento en el precio del petróleo incrementa los ingresos por exportaciones de petróleo más que el incremento de los gastos por importación de hidrocarburos para Pemex”, indicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el documento.

Para este año, la estimación del gobierno federal es que el petróleo se venda a 54.9 dólares por barril.

Sin embargo, tras los ataques de Estados Unidos a Irán este fin de semana, se ha estimado que el precio del petróleo aumente. De acuerdo con Kapital Grupo Financiero, el crudo podría llegar a un nivel de 90 dólares por barril.

“El riesgo de un deterioro adicional ahí está. La situación está lejos de ser resuelta y las implicaciones que esto tiene es que sí hay una probabilidad de que se disparen los precios y se mantengan altos por un tiempo prolongado, algo parecido con lo que sucedió en la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto pudiera desencadenar otros efectos, como presiones o expectativas de mayor inflación o menor crecimiento económico”, indicó James Salazar, subdirector de Análisis Económico de Kapital Grupo Financiero.

Además, para obtener la recaudación adicional será necesario que Pemex cumpla con sus metas de producción, lo cual ha ido fallando en los últimos años, recordó el analista.

Por ejemplo, al cierre del año pasado, la producción de hidrocarburos líquidos de Pemex fue de 1.635 millones de barriles diarios, lo que representó una caída de 7% anual, y el nivel más bajo reportado.

Otro rubro que podría dejar con efecto neutro la guerra en Medio Oriente son las presiones inflacionarias.

Jorga Cano, coordinador del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señaló que las arcas del gobierno podrían dejar de recibir recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a combustibles si se vuelven a activar los estímulos fiscales para suavizar el alza del precio del petróleo a los consumidores, como pasó en años pasados.