Impacto económico del conflicto en Irán dependerá de su duración y evolución

El impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la economía mundial dependerá de su duración y del daño que cause a las infraestructuras y las industrias de la región, en particular de si el aumento de los precios de la energía es pasajero o persistente, según declaró ayer el número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dan Katz, primer subdirector gerente del FMI, declaró en la conferencia “El futuro de las finanzas” del Instituto Milken, celebrada en Washington, que si la incertidumbre derivada del conflicto se prolonga y el impcato en los precios de la energía se extiende, “esperaría que los bancos centrales actúen con cautela y respondan a la situación a medida que se materialice”.

Afirmó que el conflicto podría tener “un gran impacto en la economía mundial en una serie de indicadores, ya sea la inflación, el crecimiento, etc.”, pero que aún es pronto para tener una convicción firme.

Antes de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán y los contraataques en toda la región, el FMI había pronosticado un sólido crecimiento del PIB mundial de 3.3% en el 2026, impulsado por las perturbaciones arancelarias, debido en parte al continuo auge de la inversión en Inteligencia Artificial y a las expectativas de aumento de la productividad.

Katz afirmó que el impacto económico del conflicto en Oriente Medio dependería de su duración y de la evolución geopolítica.

Anteriormente, el FMI había declarado que estaba monitoreando los efectos del conflicto sobre el comercio y la actividad económica, el aumento de los precios de la energía y la mayor volatilidad de los mercados financieros.

“La situación sigue siendo muy inestable y se suma a un entorno económico mundial ya de por sí incierto”, afirmó el Fondo en un comunicado emitido desde Washington.

Katz señaló que el FMI analizará los efectos directos del conflicto en la región, incluidos los daños a las infraestructuras y las perturbaciones en sectores clave.

“El turismo es uno de ellos. El transporte aéreo. ¿Hay daños físicos en las infraestructuras, las instalaciones de producción y, en particular, en la gran industria en la que todos se centrarán, que es, por supuesto, la industria energética?”, afirmó.

El petróleo subió aún más ayer, cuando Irán prometió atacar a los barcos que pasaran por el estrecho de Ormuz. El crudo Brent, referencia mundial, subió a 83 dólares por barril, 15% más que el viernes.

Katz dijo que esperaba que los bancos centrales “pasaran por alto” un aumento temporal de los precios de la energía, dado su enfoque en la inflación subyacente. Sin embargo, los bancos centrales podrían responder si una crisis energética más persistente provocara “una desestabilización de las expectativas de inflación”.

Afirmó que el repunte de la inflación posterior a la pandemia por Covid-19 en el 2022 se vio influido por los efectos energéticos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con un mayor traspaso de la inflación general a la inflación subyacente.

“Por lo tanto, estoy seguro de que los bancos centrales, al reflexionar sobre cómo la situación geopolítica se está traduciendo en los mercados energéticos, analizarán las lecciones de la pandemia y verán si pueden aplicar alguna de ellas a la hora de establecer la política monetaria”, afirmó Katz.