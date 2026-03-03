José Iragorri: Banco Sabadell tiene un “enorme ánimo” en torno a México

El español Banco Sabadell tiene un “enorme ánimo” en torno a México por las oportunidades que representa, aunado a los proyectos que se han anunciado por parte del gobierno, entre otros aspectos, consideró José Iragorri, quien recientemente asumió como director general de la institución en el país.

En entrevista, explicó que se trata de un mercado que todavía representa una enorme oportunidad, principalmente en apoyar a las empresas, segmento en el que Sabadell, con más de 30 años de presencia en México, se especializa en el país. En Europa es líder en lo relacionado con energías renovables.

“Creo que es un mercado sub-bancarizado, donde todavía el potencial de crecimiento es enorme, y es ahí donde tenemos que buscar y plantear el crecimiento hacia adelante”, subrayó.

Destacó que a pesar de que el negocio bancario ha crecido de manera importante en el país en los últimos 15 o 20 años, el espacio que queda para crecer es enorme y las oportunidades todavía son muy grandes.

“Es por ello que a diferencia, por ejemplo, de mercados maduros como el europeo, la realidad es que México sigue siendo sumamente atractivo para el sector financiero”, apuntó.

Hay entusiasmo por los proyectos anunciados desde el gobierno

Banco Sabadell México atiende especialmente a las empresas enfocadas en el sector turismo (sobre todo hotelero), pero también los segmentos de infraestructura como carreteras, y energía (principalmente renovables), entre otros.

En este sentido, José Iragorri resaltó que también hay entusiasmo por los proyectos que se han anunciado desde el Gobierno Federal, relacionados con el Plan México y el Plan de Infraestructura (que contemplan algunos de los segmentos en los que el banco se especializa), además de otros planes de inversión, en los que, afirmó, Sabadell tiene planeado participar.

Y si bien mencionó que hasta el momento no hay nada concreto de su participación en los proyectos contemplados en el Plan México, dado que apenas van saliendo los detalles, ya se analizan algunos con jugadores relevantes.

“Estamos muy entusiasmados con lo que estamos viendo en México, con los proyectos que se están anunciando por parte del gobierno, con lo que vemos como oportunidad de crecimiento en los negocios en los que participamos de manera relevante como es energía, infraestructura, y evidentemente el negocio de hospitalidad”, puntualizó.

Agregó: “entonces vemos un año que puede ser muy bueno, y nosotros, con el apoyo de nuestra casa matriz, con todo el entusiasmo para capitalizar el buen momento que estamos viendo en este 2026”.

Consideró que dicha perspectiva, obedece precisamente a los planes que ha anunciado el gobierno, la celebración de una parte del Mundial de Futbol en el país, y a otros factores que impulsarán más el crecimiento económico este año respecto al ejercicio previo.

El 2025 y la OPA de BBVA

El CEO de Banco Sabadell México destacó los buenos resultados que tuvo la entidad en el 2025, cuando su cartera de crédito creció al doble dígito, y la utilidad de la unidad local alcanzó casi 1,320 millones de pesos, un incremento de 17.0% respecto al 2024.

“Estamos muy enfocados en seguir creciendo en nuestros nichos, y también buscando abrir brecha en otros sectores donde no hemos participado de manera relevante”, expuso.

En el 2025, Banco Sabadell a nivel global vivió el capítulo en el que, a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil, su competidor español BBVA, quería quedarse con la institución catalana, situación que al final se vino abajo.

Al respecto, Iragorri comentó que dicho capítulo ya es historia, y que el banco nunca perdió el foco en cuanto a su negocio, y que por el contrario, se le dio mucho más impulso.

El director de Sabadell en México detalló que en el país están trabajando para crecer el negocio en dos vertientes: una incrementando la oferta de productos, y la otra en la oportunidad para aumentar el número de clientes en banca de empresas y corporativa.