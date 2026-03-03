Peso se deprecia 2.96% frente al dólar en tres días

El peso mexicano se depreció frente al dólar el martes y registró su peor jornada desde abril del año pasado, debido a una persistente aversión al riesgo en el mercado, ante las preocupaciones por los efectos de la guerra en Oriente Medio.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la divisa finalizó el martes en un nivel de 17.6367 pesos por dólar, una depreciación de 2.03% o 35.14 centavos, su peor cierre desde 4 de abril de 2025, cuando se devaluó 2.62 por ciento. A las 8:30 de la noche, en operaciones después del mercado, se cotizaba en 17.7045, una depreciación de 2.43 por ciento.

Además, con dicho resultado la divisa sumó su tercera jornada perdiendo terreno frente al bille verde, acumulando una depreciación de 2.96 por ciento.

Otras divisas que también se depreciaron en la jornada del martes fueron el won surcoreano con 3.31%, el peso chileno con 2.64%, el florín húngaro con 2.59%, el rand sudafricano con 2.54%, el peso mexicano con 2.03% y el real brasileño con 1.85 por ciento.

Por su parte, las únicas divisas que se apreciaron fueron el dólar de Hong Kong con 0.21% y la rupia de Indonesia con 0.02 por ciento.

Se intensifica el enfrentamiento

Gabriela Siller, directora de Análisis para Banco Base, escribió que el retroceso del peso es por un dólar más fuerte debido incremento en la aversión al riesgo a nivel global.

“Tras los primeros ataques registrados el sábado 28 de febrero, el conflicto entre Israel y Estados Unidos frente a Irán se ha intensificado, elevando la probabilidad de que las hostilidades se prolonguen”, detalló.

Y aseguró que la escalada del conflicto ha intensificado la preocupación de los mercados sobre posibles disrupciones en el suministro energético, “particularmente ante el riesgo de restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz. Durante la madrugada, un asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió sobre la posibilidad de impedir el paso de embarcaciones por esta vía estratégica, lo que elevó temporalmente la prima de riesgo en los mercados de energía”.

Para los especialistas de Monex, el peso fue afectado por la venta de activos de riesgo, a medida que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente impulsaron el nerviosismo de los inversores.

Y estimaron que el peso oscile en un rango entre 17.44 y 17.90 pesos por dólar, considerando la demanda por activos de refugio, a la espera de conocer el reporte de nóminas de ADP en Estados Unidos.

Para los estrategas de CopKapital, una plataforma mexicana de educación financiera y análisis de inversiones, aseguraron que el conflicto en Irán no cede, y por ahora, no se vislumbran negociaciones en el corto plazo ante la negativa de sus funcionarios.

“El repunte de los precios del petróleo vuelve a encender el temor a un rebrote inflacionario, elevando la incertidumbre a los mercados financieros. En este contexto, el riesgo no es únicamente bursátil. El mercado comienza a evaluar una posible reasignación de flujos: salida de capital de mercados emergentes hacia activos refugio como el oro y el dólar. Este último ya mostró fortaleza, presionando al peso mexicano”.

Consideraron, que el mercado transita una fase de ajuste y evaluación. Si la tensión geopolítica no escala hacia interrupciones energéticas mayores, la volatilidad podría ser transitoria.

De esta forma, analistas de Banamex estimaron que la resistencia del tipo de cambio en los 17.8 y la segunda en los 18 pesos por dólar de corto plazo.

Dólar renace por conflicto

El dólar estadounidense registró un fortalecimiento el martes y tuvo su mejor registro desde inicio de año, impulsado por su estatus como activo de refugio ante la volatilidad global generada por conflictos en el Medio Oriente.

El Índice Dólar (DXY), que mide al dólar con seis monedas referencia, avanzó 0.70% al nivel de 99.07 unidades, su mejor nivel desde el 19 de enero, cuando cerró en 99.39 puntos. En las ultimas cuatro jornadas el DXY avanzó 1.38 por ciento.

“El dólar alcanzó su nivel más alto frente a las monedas del G10 desde finales de enero, ante una mayor demanda de activos refugio, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente y elevada volatilidad en los mercados energéticos, con amenazas sobre el tránsito por el Estrecho de Ormuz que podrían paralizar el tráfico de petroleros, lo que aumenta los riesgos para el comercio”, de acuerdo con analistas de GBM Reserch.

Ante conflictos globales, como la actual guerra en Medio Oriente (Israel-Irán), los inversionistas buscan seguridad en el dólar, lo que dispara su demanda.

Si la Reserva Federal (Fed) mantiene o sube las tasas de interés, el dólar se vuelve más atractivo para los ahorradores porque ofrece mejores rendimientos. También se reduce la posibilidad de que la Fed baje las tasa de interés y se mantenga un dólar fuerte y atractivo.