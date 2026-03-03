Israel y EU intensifican ataques a Irán

En el cuarto día de guerra, fuerzas de Israel y Estados Unidos bombardearon el centro de Teherán y otros objetivos estratégicos en Irán, mientras la República Islámica intensificó su ofensiva y amenazó con atacar “todos los centros económicos” de Oriente Medio.

El conflicto se extendió a Líbano, tras ataques dirigidos contra Hezbolá, y alcanzó a las monarquías petroleras del Golfo. Decenas de miles de viajeros permanecen varados y el estratégico estrecho de Ormuz quedó paralizado.

Terherán fue sacudida por explosiones a lo largo del día. Israel atacó la emisora estatal IRIB y una zona cercana al aeropuerto de Mehrabad. También fueron bombardeadas instalaciones de producción de misiles balísticos y el complejo nuclear subterráneo de Minzadehei.

En la ciudad santa de Qom, un ataque aéreo destruyó el edificio que alberga la Asamblea de Expertos, órgano encargado de elegir al sucesor del líder supremo, Alí Jamenei.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su ejército atacó cerca de 2,000 objetivos navales y aéreos iraníes y aseguró que “casi todo ha sido destruido”.

La violencia alcanzó además a sedes diplomáticas y puntos estratégicos en la región. Un dron impactó en las inmediaciones del consulado de Estados Unidos en Dubái, sin causar víctimas, mientras que la embajada estadounidense en Arabia Saudita fue alcanzada por ataques que obligaron a su cierre, al igual que las legaciones en Kuwait y Líbano.