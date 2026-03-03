Primarias de Texas abren la batalla de mitad de mandato en EU con la agenda de Trump en juego

Los estadounidenses dieron el puntapié inicial este martes a la temporada de elecciones de medio mandato, que podría redibujar el mapa político en Washington y determinar cómo sigue el resto de la presidencia de Donald Trump.

Texas, el segundo estado más poblado del país, abrió los comicios para elegir a sus candidatos en unas primarias al Senado de alto perfil que son una primera prueba de cómo republicanos y demócratas se posicionan para los dos últimos años de Trump.

Las primeras mesas electorales cerraron a las 19:00 hora local (01:00 GMT del miércoles), pero es posible que los resultados definitivos no se conozcan hasta dentro de varias horas. Si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos, será necesaria una segunda vuelta a finales de mayo.

Entre los republicanos, el senador saliente John Cornyn, de 74 años, figura de los conservadores, se enfrenta al fiscal general de Texas, Ken Paxton, de 63 años, un político muy trumpista y con posiciones radicales, especialmente en contra del derecho al aborto.

Ambos se jactan de ser fieles a Trump, que no le ha dado su apoyo a ningún candidato en concreto.

Del lado demócrata, se presenta Jasmine Crockett, diputada afroamericana de 44 años conocida por su franqueza, que afirma que se necesita una personalidad combativa como la suya para oponerse a Trump.

Enfrenta a James Talarico, un pastor blanco de 36 años y miembro del Parlamento de Texas, que se dio a conocer gracias a unas entrevistas muy comentadas en los círculos conservadores, en las que afirmaba que no quería dejarle a la derecha el mensaje de la Biblia.

Carolina del Norte y Arkansas también elegirán candidatos, y los ganadores de las primarias de todo Estados Unidos se enfrentarán en noviembre, cuando los votantes escogerán a todos los miembros de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 escaños del Senado y a numerosos gobernadores.

El resultado determinará si Trump continúa contando con un Capitolio favorable o se enfrenta a una mayoría demócrata con poder para frenar legislación y someter a su gobierno a un mayor escrutinio.

"Donald Trump está en primera línea en todas estas primarias, les guste o no a los candidatos", dijo Peter Loge, profesor de comunicación política en la Universidad George Washington.

Las primarias del martes son las primeras desde que comenzó el sábado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán pero, dado que el conflicto aún está en sus inicios, es incierto si influirá en la participación o en el sentimiento de los votantes.

Los republicanos arrancan la temporada electoral defendiendo una ventaja de 53–47 en el Senado y una exigua mayoría en la Cámara de Representantes.