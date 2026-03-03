Banxico seguirá con los recortes a menos que eventos geopolíticos se aviven

A menos que los eventos geopolíticos recientes se agraven y generen presiones inflacionarias, entonces es posible esperar una extensión de la pausa monetaria que abrió Banco de México, coincidieron expertos de Moody´s Analytics y Grupo Financiero Monex.

“Ante estas condiciones, lo menos que se debería hacer sería extender la pausa. Si las condiciones externas empeoran, lo prudente sería actuar preventivamente, subiendo la tasa de interés”, explicó el director para América Latina en la consultoría Moody´s Analytics, Alfredo Coutiño.

Aparte, la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex, Janneth Quiroz Zamora, tomó la experiencia previa, cuando ha subido la tensión por eventos geopolíticos para advertir que la Junta de Gobierno no ha hecho un cambio radical en la conducción de la política monetaria.

Hay que ver el alcance del conflicto

“Aún hay información por conocer. Hay que esperar para ver la duración del conflicto actual; identificar si serán ataques aislados o si es un conflicto regional. Pero puede ser que como ha sucedido en ocasiones anteriores, la Junta de Gobierno no hará un cambio radical en la conducción de su política por eventos de este tipo”, señaló.

Se refirió “al evento previo de Israel” para explicar que los miembros de la Junta de Gobierno identificaron como un riesgo para la inflación el escalamiento del conflicto geopolítico. Pero siguieron recortando la tasa en 25 puntos base durante las decisiones programadas de noviembre y diciembre, dos meses después de la ofensiva, en el 2024.

La próxima decisión monetaria de Banco de México está programada para el 26 de marzo, pero admitió que por ahora hay división entre los especialistas del mercado sobre cuándo será el próximo recorte. Algunos esperan que será en este mes y otros consideran que será en mayo.

Restricción monetaria terminó en septiembre

Desde Filadelfia, el experto en política monetaria y estudioso del mandato dual en los bancos centrales, Alfredo Coutiño explicó que después de conocer las Minutas del anuncio monetario de febrero, “da la impresión de que al menos tres subgobernadores votarán por el recorte de la tasa, acercando la posición monetaria a un terreno cada vez más neutral”.

“Dado que el efecto restrictivo ya no existe, la inflación estructural continúa reflejando presiones de demanda. No es extraño que la inflación subyacente haya retomado su cabalgada al alza desde abril del año pasado y se encuentre por encima del límite de 4%”, señaló.

Comentó que un recorte de 25 puntos base en marzo, haría que la tasa real ex ante igualara el punto medio de la neutralidad establecido por Banxico en 2.7 por ciento. “Esto significa que recortes adicionales harán a la política monetaria más acomodaticia”.

Subrayó que la restricción que ayudaría a dirigir la inflación hacia el objetivo puntual de 3%, duró solo 20 meses y empezó a disminuir gradualmente en marzo del 2024, hasta desaparecer en septiembre del 2025.

La disminución gradual referida es el ciclo de recortes que inició en marzo del 2024 y que para septiembre del 2025, ya había reducido la tasa en 375 puntos base, de los que 250 puntos base, esto es 66% del ciclo, fueron abatidos en seis movimientos aplicados en el 2025.

El traspaso de la restricción terminó en enero

La gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, explicó en conferencia, al divulgar el Informe Trimestral, que la postura restrictiva se consolidó entre septiembre del 2022 y octubre del 2025. Y afirmó que esta postura, junto con la disipación de choques externos, contribuyó al proceso desinflacionario.

Agregó que esa restricción “sigue operando sobre el panorama inflacionario”, incluso dos años después de que la tasa alcanzó su máximo de 11.25 por ciento.

De acuerdo con el estudioso de la política monetaria, a pesar de que la tasa de interés nominal alcanzó su máximo de 11.25% en marzo del 2023, las condiciones monetarias reales alcanzaron su máximo grado de restricción hasta enero del 2024.

Esto cuando la brecha real de tasas (tasa real ex ante menos límite superior del rango de neutralidad) se situó en 370 puntos base, es decir estaba en su máxima restricción.

A partir de allí, la restricción real empezó a disminuir gradualmente hasta desaparecer en según el especialista.

“Dado que el horizonte en el que opera la política monetaria es en promedio de dos años, entonces la inflación debería haber convergido a su objetivo en enero del 2026. Esto no sucedió y las autoridades pospusieron la convergencia un año y medio más adelante, hacia mediados del 2027”, sentenció.