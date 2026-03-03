En las circunstancias actuales, quien esto escribe cree pertinente citar la reflexión publicada en El Economista por el maestro Eduardo López Chávez, que explica se ha dedicado a entender los engranajes de la economía y la política de México.

Aduce el maestro López Chávez que el funcionamiento de una democracia no asunto contable – yo diría que no es cosa de cuenta chiles-, pues México organiza comicios para 100 millones de personas, y son necesariamente costosos.

Para quienes desde que se aprobó la reforma democrática de México hemos atestiguado que el voto libre hizo posible seis alternancias en el Poder, la conclusión de su reflexión es de una certeza lapidaria: “la democracia no es barata, y abaratarla sale carísimo”.

¿Difuminarán la división de Poderes?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito la deuda de Estados y municipios llegó a 717 mil 818 millones de pesos, la cual está mayormente comprometida con bancos privados y el resto con la banca de desarrollo.

Curioso que la SHCP advierta que tiene un sistema de alerta que mide el endeudamiento de todos los Estados y municipios, para asegurarse que la fuente o garantía sean ingresos de libre disposición, pues parece coincidir con un objetivo político del Gobierno.

Ese objetivo, dicen los que saben, es un tema que aborda la reforma electoral, al proponerse controlar directamente las finanzas de Estados y municipios, el cual amenaza desaparecer lo que quedaba de la división de poderes.

Guerrero: no defiende a los ciudadanos

Una organización que agrupa autoridades comunitarias en Guerrero reveló que comunidades de Juan R. Escudero y Tecoanapa, en el centro de la entidad y la Costa Chica han sido atacadas por el grupo delincuencial de Los “Ardillos”.

Dicen estar en la indefensión, pues han presentado denuncias a la Secretaría de Gobierno en Chilpancingo, pero el titular ni siquiera les toma las llamadas y la autodefensa comunitaria ha tenido que resistir las agresiones.

Con la pena, pero nadie les escuchará, pues la prioridad del gobierno de Evelyn Palacios es revivir Acapulco como destino turístico y para ello tiene todo el respaldo del Gobierno de la República.

NOTAS EN REMOLINO

Ernestina Godoy, Fiscal General de la República ha emprendido la tarea de fortalecer las delegaciones estatales de la dependencia, lo cual significa que en las entidades con más población tiene que aumentar el número de agentes del Ministerio Público Federal. ¿Le darán el presupuesto? … Dirá lo que quiera Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, pero Chris Wright, Secretario de Energía de Estados Unidos reveló que los dólares por la venta de petróleo venezolano van directamente a cuentas que maneja el Departamento del Tesoro estadunidense … La OCDE también dice que el T-MEC debiera ser el motor del crecimiento en México … Las aseguradoras aumentaron el costo de las primas. Alegan que es el resultado de la nueva política fiscal que les impusieron … Válida la reflexión de Octavio Paz: “Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos, sin brazos” …