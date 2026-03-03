Crudo sube a nivel más alto desde enero de 2025

Los precios del petróleo subieron más de 4% el martes, luego de que en el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel con Irán se intensificó, interrumpiendo los envíos de energía desde Oriente Medio y avivando los temores de un conflicto más prolongado.

Los futuros del Brent subieron 3.66 dólares, o 4.71%, a 81.40 dólares por barril, su nivel más alto desde enero de 2025. El crudo estadounidense West Texas Intermediate estadounidense subió 3.33 dólares, o un 4.67%, a 74.56 dólares, su nivel más alto desde junio del año pasado. La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 70.32 dólares el barril, un incremento de 3.69 dólares, o 5.54 por ciento.

Pese a que el conflicto inició formalmente el último día de febrero, los precios del crudo comenzaron a subir desde el viernes de la semana pasada ya que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear del Estado islámico no culminaron.

Desde entonces el Brent escaló 15.05%, o 10.65 dólares, seguido por el WTI que avanzó 14.34%, o 9.35 dólares, y la mezcla mexicana ganó 13.93%, o 8.60 dólares.

En lo que va del 2026 el Brent sube casi 34%, el WTI gana alrededor de 30% y la mezcla mexicana avanza 31 por ciento.

Irán ha respondido con ataques contra la infraestructura energética regional y los petroleros en el Estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

“La represalia de Irán ha sido más amplia que sus medidas anteriores, en su mayoría simbólicas, y su enfoque ha dado lugar a varios puntos conflictivos regionales que plantean un riesgo real para el suministro”, escribieron los analistas de Standard Chartered en una nota.

Durante la sesión el Brent subió hasta los 85.10 dólares y el WTI escaló hasta 77.97 dólares, aunque luego aminoraron las ganancias.

Petroleras al alza

Entre el 26 de febrero y el 3 de marzo, las petroleras que operan en Bolsa alrededor del mundo registran avances en la cotización de sus títulos, reflejando el repunte en los precios internacionales del crudo. El comportamiento general sugiere que el mercado está descontando un entorno de precios del petróleo más elevados en el corto plazo.

Encabezando las ganancias destacó PetroChina, cuyas acciones se dispararon 20.75%, posicionándose como la emisora con mejor desempeño dentro del sector energético global. Le siguió la noruega Equinor (+10.68%) y la española Repsol (+9.09%).

En Estados Unidos, el comportamiento también fue positivo, aunque más moderado. ConocoPhillips subió 7.10%, mientras que Chevron y ExxonMobil registraron incrementos de 2.50% y 2.21%, respectivamente.

En Oriente Medio, Saudi Aramco ganó 7.05%, pese a su locaclización geográfica cerca de la zona de enfrentamiento. La petrolera intenta desviar algunas exportaciones de crudo al Mar Rojo para evitar el Estrecho de Ormuz.

En Europa, La británica BP subió 3.94% y Shell (+2.56%) y la francesa TotalEnergies (+0.81%). (Con información de Reuters)