¿Precio de la gasolina en México subirá por la guerra en Irán? Esto dicen los especialistas

El precio de la gasolina en México difícilmente se verá impactado por el repunte observado en los precios internacionales provocado a raíz de la guerra en Irán, de acuerdo con especialistas consultados.

Esto debido a que el gobierno mexicano cuenta con mecanismos que le permiten mitigar el impacto de alzas súbitas en los precios internacionales, como los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Sí existe (riesgo de que haya un impacto en México), pero la probabilidad es muy baja. Incluso cuando los precios (del petróleo) fueron mucho más altos en 2022 que los actuales, el gobierno mitigó el impacto activando totalmente el estímulo al IEPS y creando nuevos estímulos”, explicó Alejandro Montúfar, director general de la consultora PETROIntelligence.

Sin riesgo el tope de 24 pesos por litro

Montúfar aseguró que no se vislumbra que se vaya a poner en riesgo el pacto voluntario implementado desde hace un año para vender la gasolina Magna a menos de 24 pesos por litro y dijo que aun si el conflicto en Irán llegara a escalar regionalmente, el gobierno mexicano ha probado su eficacia en la mitigación de impactos extraordinarios.

Además, el especialista no prevé que el próximo viernes se reactiven los estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel, a menos de que los precios internacionales del petróleo sigan creciendo considerablemente en los próximos días.

Podría impactar a Pemex

Por su parte, el especialista en economía y energía Ramsés Pech consideró que el gobierno mexicano tiene suficiente margen de maniobra para mantener el precio de la gasolina regular en menos de 24 pesos por litro y aseguró que existen dos escenarios mediante los cuales se aseguraría que eso ocurra.

Uno de esos escenarios implicaría que el gobierno no otorgue ningún estímulo fiscal, pero que el incremento del petróleo se traslade a empresas privadas y Pemex en las terminales de almacenamiento y reparto (TAR).

El otro escenario sería que el gobierno federal reactive el estímulo fiscal para las gasolinas Magna, premium y el diésel con el objetivo de mantener estables los precios en las estaciones de servicio.

Petróleo repunta 12%

Desde que el sábado Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán en los que resultó asesinado el líder supremo de la república teocrática, Ali Jamenei, el precio del petróleo Brent del Mar del Norte ha subido alrededor de 12% hasta el cierre de la sesión de este martes.

“El precio del petróleo ha subido porque el Medio Oriente es una región muy importante para la producción del petróleo, se estima que alrededor de 30% del petróleo en el mundo se produce en esa región”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base.

Y es que recordó que Irán ha amenazado con que impedirá el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz mediante tácticas militares.

“El problema es que el 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho de Ormuz entonces el bloqueo pondría en riesgo la oferta petrolera global, lo que ha incrementado el precio del petróleo”, dijo Siller.

¿Cuánto ha subido la gasolina en México por el conflicto en Oriente Medio?

El precio de la gasolina regular o Magna ha subido 2 centavos desde que inició el nuevo conflicto, pasando de venderse en 23.56 pesos por litro el viernes 27 de febrero (antes de que iniciara la guerra) a 23.58 pesos por litro este martes 3 de marzo, según datos de PETROIntelligence.

En lo que va del 2026, el precio de la gasolina Magna de hecho ha caído 4 centavos, pues finalizó 2025 vendiéndose a 23.62 pesos por litro.

En tanto que desde que inició el conflicto en Medio Oriente el sábado, el litro de la gasolina premium o roja ha subido 3 centavos, a 25.73 pesos, mientras que el diésel ha incrementado dos centavos, a 26.40 pesos por litro.