Senadores aprueban la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la FGR

El Senado de la República aprobó este jueves la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Con 74 votos a favor, 22 en contra y 0 abstenciones, los legisladores avalaron la dimisión "por haber calificado como causa grave el motivo de la misma".

El resultado de dicha votación será notificada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y al ahora exfiscal.

Gertz Manero notificó su renuncia como fiscal general de la República a través de una misiva dirigida a Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en la cual el abogado de 86 años informó que fue propuesto por la presidenta como “embajador de México ante un país amigo".

Más temprano, la presidenta Sheinbaum declaró el jueves en su conferencia de prensa matutina que había recibido una carta del Senado sobre la posible renuncia de Gertz y que la estaba revisando, para ofrecer una actualización el viernes.

"Necesitamos mucha más coordinación de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República", dijo la mandataria federal.

Gertz Manero se convirtió en 2019 en el primer fiscal independiente de México, tras una reforma legal que establece que debería permanecer en el cargo hasta 2028.

Esta renuncia se produce en medio de versiones y rumores sobre crecientes diferencias entre la FGR y la Presidencia por la filtración de asuntos sensibles, algunos ligados a funcionarios del oficialismo.

El último roce estaría motivado por información difundida por la Fiscalía sobre la investigación por tráfico de drogas y de armas contra Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, en medio de la polémica tras el triunfo de una mexicana en el concurso.

Trascendió que Gertz Manero sería nombrado embajador en Alemania, cargo que ahorita es ocupado por Francisco Quiroga Fernández.

La carta de Gertz Manero enviada al Senado de la República

“Muy distinguida señora presidenta Senadora:

Hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo con Fiscal General de la República.

“Debido a lo anterior y el apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted, respetuosamente, tenga a bien informar lo anterior al pleno del Senado de la República; a efecto de que, si así lo estima conveniente el órgano legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia.

“Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano"

(Con información de AFP y Rolando Ramos.)