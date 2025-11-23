Pemex se desmarca del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

Petróleos Mexicanos (Pemex) negó el vínculo que se le imputa en torno al certamen Miss Universo y el reciente triunfo de la mexicana Fátima Bosch Fernández.

Luego de felicitar en sus redes el resultado que dio la corona a la tabasqueña -quien se ha visto envuelta en varios escándalos como la circulación del video en que se defiende de una reprimenda del magnate tailandés, país anfitrión y organizador del concurso, Nawat Itsaragrasil, y la renuncia de jueces días antes del certamen- la petrolera del Estado mexicano aseguro este domingo que no hay relación alguna entre el hecho de que el padre de la reina de belleza labore en la empresa y una posible presión por un contrato obtenido por el empresario Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo México.

Fátima Bosch es hija de Bernardo Bosch Hernández, actual subdirector de Seguridad y Salud de Petróleos Mexicanos. En 2019, cuando era gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de la compañía petrolera, fue inhabilitado durante diez años por la Secretaría de la Función Pública. Era asesor en Pemex Exploración y Producción cuando se adjudicó un contrato a Rocha Cantú.

"Pemex informa que conforme a la debida diligencia se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023 con las empresas que participaron en conjunto Servicios PJP4 de México S.A. de C.V y Soluciones Gasíferas del Sur S.A de C.V.", publicó Pemex en su cuenta de X.

Pemex también expresó que a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente con esas empresas.