PEF 2026: Morena busca reasignar más de 2,000 millones de pesos para agricultura, medio ambiente y educación

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, indicó que para la discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PEF 2026)se presentarán cerca de 2,000 reservas y se estima reasignar más de 17,789 millones de pesos a diversos rubros.

Detalló que de estos 17,789 millones de pesos que se le pretenden restar a diversos órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Poder Judicial, serán para rubros como educación, ciencia y tecnología, agricultura, cultura y medio ambiente, específicamente, para las Áreas Naturales Protegidas.

“Nunca será suficiente, pero eso es lo que se va a reasignar, si es que se vota en la Asamblea mañana”, dijo.

“Realmente en algunos de los rubros coinciden todos. Por ejemplo, educación, todos coincidían. Por ejemplo, lo de la Universidad de Guadalajara, todos coincidían en que se le retornaran casi 5,000 millones a esta institución, sin la cual ya no podrían funcionar”, precisó el legislador.

En especifico, el diputado morenista indicó que cerca de 2,000 millones serán para agricultura, áreas naturales protegidas y educación. “Yo creo que educación es el sector que más gana en esta reasignación”, añadió.

Mientras que defendió que el rubro de seguridad queda cubierto, porque “recuerden que lo que habíamos dicho de la Guardia Nacional es que se traslada a Defensa Nacional y se lleva parte del presupuesto, no todo, porque todavía Defensa tiene un porcentaje que no está completo para Guardia Nacional”.

Incluso, aseguró que las indemnizaciones en el Poder Judicial están garantizadas. “No descobija, creo que las reasignaciones se han hecho y estudiado bien”, sostuvo Monreal.