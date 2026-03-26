Comprar vivienda se encarece y acelera el mercado de rentas en México

En México, el encarecimiento de la vivienda en venta impulsa a un mayor número de personas, en particular millennials, hacia el mercado de renta. Si bien no se trata de un fenómeno reciente ni exclusivo del país, especialistas advierten que la tendencia sigue en aumento.

De acuerdo con Juan Céspedes, líder de Mercado Libre Inmuebles para México, la limitada accesibilidad en los precios de venta en las principales ciudades ha intensificado la búsqueda de casas y departamentos en alquiler dentro de la plataforma.

“Sabemos que hay un rezago habitacional que provoca precios altos de compra; mientras tanto, vemos mucha demanda de renta. Es un fenómeno que no solo pasa en el mercado mexicano, sino también en Colombia, Chile o Argentina”, comentó en reunión con medios.

Según datos del inventario disponible en la plataforma, en los primeros meses del 2026, el precio promedio de venta en la Ciudad de México alcanzó los 4.5 millones de pesos. En contraste, la renta mensual promedio en la zona metropolitana oscila entre 23,000 y 24,000 pesos.

El especialista apuntó que, como reflejo de la fuerte necesidad de vivienda asequible, las propiedades en renta listadas en la plataforma tardan menos de 30 días en encontrar inquilino. La dinámica es tan ágil que, en algunos casos, las inmobiliarias concretan operaciones incluso antes de formalizar las publicaciones digitales, mediante anuncios físicos.

Preferencias del usuario

En términos demográficos, las personas de entre 35 y 44 años, es decir, los millenials, concentran 33% de las búsquedas en Mercado Libre Inmuebles.

No obstante, existen diferencias por tipo de operación: este mismo grupo predomina en la demanda de renta, mientras que en el segmento de compra destacan los usuarios de entre 55 y 64 años.

El precio se mantiene como el principal factor en la toma de decisiones al buscar vivienda, seguido por el número de recámaras, espacios de estacionamiento y condiciones de seguridad.

Céspedes indicó que el dinamismo del mercado de alquiler se intensificó desde el año pasado, particularmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en parte por el efecto de la llegada del Mundial 2026.

“Particularmente la búsqueda de alquileres en la Ciudad de México está por arriba de otros mercados. Las alcaldías con mayor demanda de vivienda son Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán, con 15, 13 y 12% de las búsquedas, respectivamente”, dijo.

En paralelo, se observa un crecimiento en el interés por municipios del Estado de México cercanos a la capital, como Tlalnepantla, Ecatepec y Naucalpan, que concentran cerca del 30% de las búsquedas en la entidad.

Crecimiento de la plataforma

Para este 2026, Mercado Libre se posiciona como el segundo portal preferido en México para la búsqueda, compra y venta de bienes raíces, de acuerdo con Similarweb, plataforma especializada en análisis de tráfico digital.

Actualmente, el sitio registra más de 1 millón de visitantes únicos mensuales y alrededor de 290,000 propiedades activas cada mes. La meta es alcanzar 400,000 listados en el plazo de un año. Pese a los retos en el sector de vivienda, Céspedes consideró que el entorno muestra señales de mejora.

“Hubo tasas de interés altas en los últimos años, lo que llevó a menor compra de vivienda, pero ahora hay señales de tasas bajando y un peso fortaleciéndose. Somos optimistas en que habrá un mercado inmobiliario muy movido en los próximos años”, sostuvo.