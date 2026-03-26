Peso mexicano se deprecia ante dólar fortalecido; espera anuncio del Banxico

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este jueves. La divisa local cede terreno debido a un fortalecimiento generalizado del billete verde en el mercado y en espera de conocer más tarde este día el anuncio de política monetaria del Banco de México.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.7842 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.7694 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una caída de 1.48 centavos, equivalentes a 0.08 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.8655 unidades y un nivel mínimo de 17.7561. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, sube 0.12% a 99.76 unidades.

El dólar se fortalece en el mercado tras la divulgación de cifras que ⁠mostraron que la cantidad ⁠de estadounidenses que solicitaron nuevos subsidios por desempleo subió en 5,000 a 210,000 la semana pasada, aunque ligeramente por debajo de un dato previsto de 211,000.

Los operadores continúan atentos a las noticias sobre Medio Oriente, después de que Irán dijo ayer que estaba estudiando una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, aunque había pocas posibilidades de que se aceptara, de acuerdo con el gobierno de Israel.

"Los mercados enfrentan nuevamente una presión generalizada dominada por la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio, donde las esperanzas de un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán nuevamente se han desvanecido", destacó la firma Pepperstone en un reporte.

En el aspecto local, los operadores esperan la decisión de política monetaria del Banxico, más tarde en el días. Se espera ampliamente que mantenga las tasas de interés sin cambios, tras el repunte de la inflación al consumidor y en medio de la guerra en Oriente Medio.

"Consideramos que veríamos una decisión dividida en medio de elevada incertidumbre y los choques acumulados con una tasa clave sin cambios en 7.0%. A su vez, no estimamos ajustes significativos a los pronósticos de inflación ni en la guía futura", destacó Banamex.

La Reserva Federal estadounidense y otros bancos centrales mantuvieron sin cambios sus tasas la semana pasada, advirtiendo riesgos de presiones sobre los precios por el conflicto que sigue afectando los precios del petróleo debido al bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz.