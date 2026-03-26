Abierta hasta el 20 de abril convocatoria del Premio Nacional Agroalimentario 2026; CNA reconoce a los ganadores del 2025

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) informó que la convocatoria para la edición 2026 del Premio Nacional Agroalimentario (PNA) estará abierta hasta el próximo 20 de abril e invita a participar a las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que formen parte de toda la cadena agroalimentaria.

El galardón, considerado el más prestigioso y único en su tipo en el sector, reconoce a las empresas y a las organizaciones que impulsan la competitividad a través de la innovación, la sostenibilidad, la calidad y la responsabilidad social.

“Este reconocimiento, emitido por el CNA, es un llamado a que más empresas se sumen a elevar nuestros estándares, alinearnos con las mejores prácticas internacionales y consolidar un sector más competitivo, innovador y estratégico para el desarrollo de México”, manifestó el presidente del organismo, Jorge Esteve.

Mediante un comunicado, se informó que en la edición 2025 del PNA tres empresas fueron reconocidas: Pesca Azteca, Agroquímicos Versa y Agricultura Nacional (Dragón).

La evaluación se realizó a través del Modelo Agroalimentario de Calidad, que analiza el desempeño de las compañías en cuatro ejes relacionados con el enfoque al cliente, la operación, las personas y el valor creado.

El CNA explicó que las empresas ganadoras fueron seleccionadas tras un proceso que incluyó un análisis técnico riguroso, realizado por especialistas, así como visitas en sitio.

Como parte del procedimiento, los ganadores recibieron certificados de madurez para conocer su nivel de desarrollo y las áreas de oportunidad.

Destaca que en la edición número 21 se renovó la imagen del premio y de a presea, la cual ha sido denominada “Tonalli”, palabra de origen náhuatl que significa “energía vital” y simboliza la fuerza que impulsa la vida, el crecimiento y la transformación del campo mexicano.

La pieza fue diseñada por Bolster Lab bajo la dirección del artista Héctor Falcón, y combina tradición e innovación al integrar técnicas artesanales como el tallado en madera y la fundición de metales, con procesos contemporáneos como la impresión 3D y el uso de materiales de nueva generación.

La presea incorpora PLA de origen vegetal, derivado de maíz, caña de azúcar o yuca, representa sostenibilidad e innovación; madera de nogal, símbolo de experiencia y solidez productiva; el metal patinado refleja la transformación industrial.

Mientras que el concreto, que evoca el legado arquitectónico mesoamericano, además de glifos prehispánicos que representan los distintos subsectores del agro: agrícola, ganadero, agroindustrial, hortofrutícola, acuícola, pesquero y forestal.