Helvex fortalece su producción nacional con planta en el Bajío

Grupo Helvex inauguró su Planta de Materiales de Alta Tecnología (MAT) en Guanajuato, cuya inversión supera los 400 millones de pesos. La instalación está enfocada en la fabricación de grifería y accesorios para baño bajo el sello “Hecho en México”, con el objetivo de fortalecer la producción nacional y sustituir importaciones.

El proyecto forma parte de la estrategia de la compañía para impulsar el desarrollo de la industria regional y alinearse con los objetivos del Plan México, orientados a consolidar polos de crecimiento y fortalecer las cadenas de valor en el país.

La empresa detalló que la nueva planta también busca fomentar el uso de aleaciones de calidad a precios competitivos, con la finalidad de ampliar el acceso a tecnología sustentable e innovación en productos ahorradores de agua dentro del mercado mexicano.

“Esta nueva planta nos mantendrá competitivos en un entorno global cada vez más dinámico, sin perder nuestra identidad como empresa orgullosamente mexicana, ni los más altos estándares de calidad que nos distinguen en la industria”, comentó Jorge Barbará Morfín, presidente y director General de Grupo Helvex.

Capacidad de producción

La Planta MAT permitirá incrementar en 7,200 metros cuadrados la capacidad instalada del Complejo Industrial de Helvex en Apaseo el Grande, Guanajuato, además de generar aproximadamente 500 empleos directos e indirectos al operar al 100 por ciento de su capacidad.

A plena operación, la instalación tendrá la capacidad de producir 650,000 piezas correspondientes a cuatro líneas de producto: Leaf, Spiga, Potenza y Quadratta.

Durante el evento, Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, afirmó que la inversión representa un voto de confianza en la entidad y en su capacidad productiva.

“Celebramos las oportunidades que se abren para cientos de familias de nuestra región, y que Guanajuato siga escribiendo historias de éxito empresarial, historias que se construyen con trabajo, con talento y con fe en el futuro”, expresó.

Con esta apertura, el Complejo Industrial de Helvex en Apaseo el Grande se consolida como un nodo estratégico para la actividad manufacturera en el Bajío, al tiempo que refuerza el posicionamiento del sello “Hecho en México”.