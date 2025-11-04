Diputados aprueban en lo general PEF 2026 en medio de críticas por recortes a seguridad

La discusión en lo general del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se llevó a cabo en medio de un acalorado debate en el pleno de San Lázaro, en donde la oposición criticó una y otra vez el recorte que se propone al rubro de seguridad –sobre todo tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan– así como los escasos recursos que se destinan a salud, inversión, y otros rubros esenciales para el bienestar de la población.

Con 358 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones se aprobó en lo general el PEF 2026. Será el miércoles cuando empiece la discusión en lo particular, donde se esperan alrededor de 1,700 reservas, así como reasignaciones presupuestarias, donde los grandes perdedores serían, nuevamente, los ramos autónomos y el Poder Judicial.

“Este dictamen tiene 10,000 millones de pesos menos en seguridad pública para todo el país. Tiene también un recorte de 0.7% en términos reales del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, donde tiene precisamente recursos todos los municipios. Este recorte en materia de seguridad sólo confirma que hay un Estado ausente, que hay un Estado inactivo, que hay un Estado permisivo con la inseguridad y con el crimen organizado”, aseveró el panista Héctor Saúl Téllez.

Incluso, la bancada del PRI decidió llevar el tema del asesinato del alcalde Carlos Manzo hasta el salón de sesiones, donde en forma de protesta silenciosa ingresaron con sombreros “ensangrentados” y pancartas con la leyenda “¡Manzo Vive!”.

Ya en Tribuna, el coordinador priista, Rubén Moreira, sostuvo que “hoy México exige justicia por Carlos Manzo, exige justicia por miles de mexicanos y mexicanas que están viviendo la violencia, que están viviendo la indolencia de gobernadoras y gobernadores que, en muchos casos, no hacen absolutamente nada…cambiemos el Presupuesto, pongamos dinero para los municipios con reglas de operación, subamos el sueldo a los policías, y con esto esta Cámara va a ser lo que era, la Cámara de las y los Diputados”.

A estas críticas se sumaron otras más, que señalaron como los temas de seguridad se han visto ignorados, mientras que la bancada oficialista señaló los comentarios de este tema y el de Carlos Manzo como “hipócritas”, además de decirles “carroñeros”.

El PEF 20226 propone recursos por 10.1 billones de pesos para el siguiente año, un aumento de 5.9% en comparación con lo que se aprobó para este año. De este monto, 1.78 billones de pesos será solventado con deuda, es decir, 17 de cada 100 pesos.

Se prevé que para el siguiente año se tengan 14 programas sociales prioritarios, los cuales absorberán 987,160 millones de pesos, en donde el programa estrella será nuevamente la Pensión para Adultos Mayores, con un gasto de 526,508 millones de pesos, seguida del Programa de Becas Benito Juárez, con 184,595 millones de pesos.

Del lado de los proyectos, Hacienda enumeró un total de 13, con un gasto propuesto de 536,806 millones de pesos. Destacó Petróleos Mexicanos (Pemex) como uno de los proyectos con mayor inversión, con 247,230 millones de pesos.

