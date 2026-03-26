Mundial 2026: ¿Está preparada la legislación en México para recibir a los nómadas digitales?

El Mundial de fútbol 2026 puede aumentar la prasencia de nómadas digitales en México. Si bien su llegada al país representará una oportunidad de derrama económica, la legislación vigente podría no ser suficiente para la protección de estos trabajadores.

A decir de Estefanía Rueda, socia del despacho Littler, los nómadas digitales, como se conoce a los profesionistas que se desplazan entre países y trabajan de forma remota, aprovechando la tecnología, enfrentan “vacíos legales” en las leyes laborales, fiscales y migratorias en México.

“Podríamos estar recibiendo a alrededor de 5.5 millones de turistas extranjeros durante el torneo. En ese flujo de visitantes, cada vez más viajeros combinan turismo y trabajo remoto, una tendencia que ha posicionado a México como uno de los destinos preferidos para profesionales extranjeros”, explica.

De acuerdo con la consultora Prodensa, en México sí se permiten estancias prolongadas que ayudan a los nómadas digitales a trabajar; sin embargo, la clave está en sus visas y, aunque no facturen en el país o a clientes mexicanos, podrían ser considerados económicamente activos y estar sujetos al cobro de impuestos.

La firma recuerda que la visa de turista permite a los extranjeros permanecer hasta por 180 días en el país, pero impide actividades laborales, incluso el trabajo remoto para una empresa extranjera, mientras que la visa de residente temporal tiene una duración de un año, renovable hasta por cuatro años, y la residencia permanente.

“Los nómadas digitales generalmente tienen dos opciones para cumplir con la normativa, registrarse como autónomos o trabajar a través de un empleador registrado”, señala Prodensa.

Nómadas digitales en el Mundial 2026: Necesario ajustar la legislación

Con el Mundial 2026 en puerta, Estefanía Rueda asegura que el evento deportivo no solo traerá aficionados al fútbol, sino también a miles de profesionales extranjeros que disfrutarán de los encuentros mientras trabajan de forma remota, lo cual sugiere que implicaría hacer ajustes a la legislación de forma que se les reconozca como teletrabajadores, figura sí considerada en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Actualmente, los nómadas digitales gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Esto quiere decir que, independientemente de su situación migratoria, tienen derecho a recibir atención médica urgente para preservar la vida, acceso a servicios educativos y a la preservación de la unidad familiar.

Si el extranjero tiene una relación laboral bajo las leyes mexicanas, por ejemplo, con una empresa en el país, tiene derecho a que el patrón le proporcione el equipo necesario para realizar sus actividades y que éste asuma los costos de servicios de telecomunicación y electricidad, además de respetar su derecho a la desconexión, pero ¿y si no?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que las autoridades laborales no les pueden exigir acreditar a extranjeros su estancia legal para admitir una demanda por derechos laborales, indica el análisis El reconocimiento de los derechos laborales de los extranjeros en México, de la Revista Latinoamericana de Derecho Social de la UNAM.

Y pese a que el artículo 63 de la Ley de Migración establece que los extranjeros tienen la obligación de comunicar al Instituto Nacional de Migración cualquier cambio de estado civil, nacionalidad, domicilio o lugar de trabajo dentro de los 90 días posteriores a que ocurra el ajuste, si no hay modificación en esto, tampoco surge la obligatoriedad de informarlo.

El Código Fiscal de la Federación no nombra a los nómadas digitales, sin embargo, refiere que, si una persona establece su casa habitación en el país o su centro de intereses vitales se encuentra en territorio nacional, puede ser considerado residente fiscal y eso lo obliga a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), contar con firma electrónica y buzón tributario, presentar declaraciones y expedir comprobantes fiscales por ingresos.

Al respecto, Estefanía Rueda resalta la necesidad de crear una figura migratoria específica para nómadas digitales mediante una definición laboral aplicable que brinde la posibilidad de acceder voluntariamente a la seguridad social y ubicarse en un “esquema fiscal claro”, ello porque su permanencia podría estar sujeta solo al tiempo que dure el Mundial 2026.

“En un mundo donde el trabajo remoto ya es parte de la normalidad, el país podría convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para los nómadas digitales”, resalta la experta.

Ajustes a considerar para regular a los nómadas digitales

Estefanía Rueda recuerda que países como Brasil y Costa Rica ya se reconocen dentro de sus esquemas migratorios y políticas fiscales a los nómadas digitales, lo cual facilita su estancia, mientras que, en España, se cuenta con la Ley 28/2022, la cual regula el visado de residencia por teletrabajo de estos profesionales.

“En otros países ya existen avances claros para atender este fenómeno. Si México quiere aprovecharlo como una oportunidad económica y de talento, es necesario comenzar a construir reglas claras que den certeza laboral, fiscal y migratoria tanto a los trabajadores como al propio Estado”, Resalta.

En esa línea, sugiere el desarrollo de un esquema de teletrabajo para extranjeros "más claro", un estatus migratorio y esquema tributario especial y se facilite el acceso al sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Refiere que un estatus específico que considere a los nómadas digitales permitiría estancias más largas que se acompañen del pago de derechos que representan la nueva fuente de ingresos al Estado con un nuevo régimen fiscal adaptado. “Esta realidad permitiría generar recaudación sin restarle competitividad a México como destino para talento internacional”, subraya.

Dentro del marco de la LFT, comparte que reconocer a estos profesionales en la ley permitiría que tanto la persona empleadora como la trabajadora pudieran definir la jurisdicción aplicable a su relación laboral, y eso a su vez se traduciría en derechos laborales reconocidos que se ajusten a la creación y posterior afiliación de un régimen voluntario de seguridad social.

“Permitir que los teletrabajadores extranjeros accedan al sistema del IMSS pagando sus propias cuotas, abriría la puerta a servicios médicos y prestaciones sin obligar a empleadores extranjeros a registrarse en México”, enfatiza.

El Mundial 2026 no solo incentivará la llegada de miles de nómadas digitales a México, sino que también evidenciará las limitaciones del marco legal actual para atender una forma de trabajo cada vez más común en el mundo que, sin ajustes legislativos, podría implicar el desaprovechamiento de nuevas inyecciones de capital para el país.