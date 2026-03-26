El COI anuncia que las mujeres trans quedan excluidas de participar en disciplinas olímpicas femeninas

El Comité Olímpico Internacional anunció este jueves ⁠que sólo las mujeres biológicas, cuyo sexo se determinará mediante una prueba genética única, podrán participar en las pruebas de las categorías femeninas de los ⁠Juegos Olímpicos.

El COI dio a ⁠conocer su nueva política sobre la protección de la categoría femenina, como parte de su iniciativa para establecer una norma universal para las competidoras en los deportes de élite femeninos, tras años de una regulación fragmentada que dio lugar a importantes controversias.

El COI afirmó que todas las deportistas que deseen clasificarse o participar en pruebas de la categoría femenina en los JJOO deberán someterse a partir de ahora a una prueba del gen SRY para determinar su elegibilidad.

"Basándose en pruebas científicas, el COI considera que la presencia del gen SRY es fija a lo largo de toda la vida y constituye una prueba de gran precisión de que una atleta ha experimentado un desarrollo sexual masculino", afirmó el COI en un comunicado.

El COI se ha negado durante mucho tiempo a aplicar cualquier norma universal sobre la participación de personas transgénero en los Juegos y, en 2021, ordenó a las federaciones internacionales que elaboraran sus propias directrices.

La nueva presidenta del ⁠COI, Kirsty Coventry, dio un giro de 180 ⁠grados justo después de asumir ⁠el cargo en junio, afirmando que su organización tomaría la iniciativa para establecer ⁠un enfoque uniforme.

"En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota", afirmó Coventry en el comunicado. "Por lo tanto, está absolutamente claro que no sería justo que los hombres biológicos compitieran en la categoría femenina. Además, en algunos deportes, simplemente no sería seguro".

Las nuevas normas no tienen carácter retroactivo y no afectan a los deportes de ⁠base ni a los amateurs. Hasta el jueves, los atletas transgénero podían participar en los Juegos Olímpicos una vez autorizados por sus respectivas federaciones.