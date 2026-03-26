Viajes globales impulsan expansión hotelera: IHG apuesta por tecnología y crecimiento en México

Pese a un contexto internacional complejo, marcado por la incertidumbre económica y las tensiones geopolíticas, IHG Hotels & Resorts mantiene su estrategia de expansión, apostando por el crecimiento en mercados clave. La decisión refleja una señal de confianza en la resiliencia del turismo internacional y en el potencial de regiones como México y América Latina para sostener la demanda de viajes.

Durante su visita a México, Elie Maalouf, CEO global de IHG Hotels & Resorts, aseguró que la tendencia de crecimiento del turismo se mantiene firme a nivel mundial, lo que ha permitido a la compañía alcanzar cifras récord en expansión.

“El turismo sigue creciendo en todo el mundo. El año pasado los viajes crecieron alrededor de 5%: 7% en el segmento internacional y cerca de 2% en el doméstico”, explicó en entrevista con El Economista.

Para el directivo, este dinamismo impacta directamente en la industria hotelera. “Cuando las personas viajan tienen que dormir, comer, reunirse o celebrar, y es ahí donde prosperan los hoteles”, afirmó.

Elie Maalouf Chief Executive Officer de IHG Hotels & Resorts

Expansión récord en el mundo

El crecimiento de la movilidad global permitió a la cadena hotelera registrar uno de los mejores años de su historia. En los últimos 12 meses abrió más de 440 hoteles en el mundo y firmó cerca de 700 nuevos acuerdos para futuras propiedades.

Con ello, la compañía alcanzó el millón de habitaciones operativas y alrededor de 7,000 hoteles en más de 100 países.

“Somos una empresa global, pero muy local en cada país. Estamos presentes en prácticamente todos los grandes mercados de viaje del mundo”, explicó Maalouf.

La compañía tiene en su portafolio 21 marcas que opera en tres maneras diferentes: como franquiciador, administrador y en propiedad y arrendamiento. Estas abarcan distintos segmentos del mercado, desde opciones accesibles como Holiday Inn Express hasta propuestas de lujo como Six Senses y Regent Hotels & Resorts.

“Tenemos marcas para todo tipo de viajero: desde quien busca una estancia funcional hasta quien busca una experiencia de ultra lujo”, señaló.

Norteamérica lidera y México gana peso en la estrategia de IHG

Norteamérica se mantiene como la región más relevante para IHG Hotels & Resorts, tanto por escala como por dinamismo. En el continente americano, la compañía opera más de 4,600 hoteles, de los cuales alrededor de 4,100 se concentran en Estamos Unidos, mientras que el resto se distribuye en otros mercados de la región.

“Nuestro mercado más grande sigue siendo Norteamérica: Estados Unidos, Canadá y México”, afirmó Elie Maalouf.

En este contexto, México se ha consolidado como uno de los mercados estratégicos, ocupando el quinto lugar para el crecimiento del grupo en la región y con cerca de 200 hoteles en operación.

El país también destaca por su modelo de inversión, basado completamente en capital local. “El 100% de nuestros hoteles en México pertenece a inversionistas mexicanos”, subrayó Maalouf, al destacar la confianza del sector privado nacional en la industria hotelera.

Este esquema responde al modelo de negocio global de la compañía, que no posee activos inmobiliarios y opera principalmente a través de franquicias y contratos de administración. “Nosotros no somos dueños de los hoteles. Nos encargamos de la marca, la tecnología, la reservación, el marketing y los estándares operativos”, explicó.

Además del crecimiento interno, México comienza a beneficiarse del aumento en los flujos turísticos internacionales. “Estamos viendo cada vez más viajeros chinos visitando México y otros destinos en el mundo”, añadió Maalouf.

Para la compañía, la combinación de inversión local, expansión de infraestructura hotelera y diversificación de visitantes internacionales posiciona a México como un eje estratégico dentro de su crecimiento en América Latina.

Elie Maalouf Chief Executive Officer de IHG Hotels & Resorts

Los viajes largos siguen creciendo

A pesar de algunas percepciones recientes que sugieren que los turistas prefieren viajes más cortos, el directivo asegura que los datos muestran lo contrario.

“La idea de que las personas no quieren viajar más de cinco horas no coincide con lo que vemos en la industria. Los viajes de larga distancia siguen creciendo”, afirmó.

De hecho, las aerolíneas continúan incorporando rutas cada vez más largas, incluyendo vuelos sin escalas de más de 20 horas entre Asia, Europa y Oceanía.

“La curiosidad por explorar lugares lejanos ha existido desde el inicio de la civilización y sigue creciendo”, dijo.

La frontera entre negocios y ocio se difumina

Otro cambio relevante en la industria hotelera es la mezcla entre viajes de negocios y de placer.

Antes de la pandemia, ambos segmentos representaban aproximadamente la mitad de las estancias. Hoy el turismo de ocio tiene una ligera ventaja, aunque cada vez es más difícil distinguirlos.

“Muchas personas viajan por trabajo durante algunos días y luego se quedan el fin de semana para vacacionar. A veces es difícil saber si es un viaje de negocios o de placer”, señaló.

Para el directivo, lo importante es que la movilidad continúa creciendo. “Mientras las personas sigan viajando, ya sea por trabajo o por placer, nosotros nos beneficiamos”, dijo.

Tecnología para conocer mejor al huésped

El avance tecnológico también está transformando la forma en que las cadenas hoteleras interactúan con sus clientes.

La empresa cuenta con más de 160 millones de miembros en su programa de fidelidad IHG One Rewards, quienes representan cerca del 66% de las reservaciones globales.

“Cada noche aproximadamente un millón de personas se hospedan en nuestros hoteles alrededor del mundo”, explicó Maalouf

Con esa base de datos, la empresa busca ofrecer experiencias más personalizadas. “Intentamos recordar los detalles que importan para cada huésped: qué habitación prefieren, qué piso les gusta o qué tipo de amenidades utilizan”, explicó.

Para reforzar esa estrategia, la compañía está implementando un nuevo sistema de gestión de clientes impulsado por inteligencia artificial.

“La tecnología nos permitirá anticipar mejor las necesidades de nuestros huéspedes y ofrecer experiencias más personalizadas”, señaló.

Hospitalidad: un negocio de personas

A pesar del papel creciente de la tecnología, Maalouf enfatiza que la esencia de la industria sigue siendo humana. “La verdadera hospitalidad significa cuidar de las personas cuando están lejos de casa”, afirmó.

La red global de la compañía involucra alrededor de 350,000 trabajadores en hoteles de todo el mundo, muchos de ellos empleados por los propios propietarios de las propiedades.

“Nuestros colaboradores son quienes realmente están en el escenario todos los días, cuidando a los huéspedes. Nosotros estamos detrás ayudándolos a hacer su trabajo”, dijo.

Para el directivo, los hoteles continúan siendo escenarios de algunos de los momentos más importantes de la vida.

“En los hoteles ocurren celebraciones, bodas, reuniones familiares, lanzamientos de productos e incluso negociaciones políticas. Muchos de los momentos más importantes del mundo suceden en hoteles”, concluyó.