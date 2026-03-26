Ser experto en tecnología ya no es suficiente para trabajar en la industria de la IA

El talento del futuro no es sólo técnico, por lo que ser experto en tecnología ya no es suficiente para trabajar en la industria de la inteligencia artificial, de acuerdo con especialistas de la consultora EY Global Delivery Services.

“Ya no es suficiente ser experto en tecnología (...) el talento del futuro no sólo es técnico, es más estratégico, empatía, innovación, creatividad, juicio crítico. Las habilidades humanas son más importantes que las habilidades tecnológicas”, asegura José Luis Guasco, director general de EY Global Delivery Services (GDS) México y líder de consultoría GDS de Latinoamérica.

Crecen empleos expuestos a la inteligencia artificial

Desde 2021, los empleos expuestos a la inteligencia artificial crecieron 88% en México, de acuerdo con el informe El impacto de la IA en el trabajo: Barómetro global de la IA en el mundo laboral 2025 de PwC que analizó 18 millones de vacantes.

Las ofertas laborales que demandan habilidades de IA registraron una tasa de crecimiento anual de 33.6% entre 2021 y 2024, lo que indica una “continua necesidad de profesionales capacitados en inteligencia artificial", agrega el reporte de PwC.

Habilidades blandas y humanas, lo más valorado en la época de la IA

Si los conocimientos en tecnología ya no son suficientes para conseguir un empleo en la creación de soluciones con IA para las empresas en México, entonces qué más requieren los aspirantes.

En la experiencia de EY GDS, el conocimiento tecnológico es una base que se fortalece con capacitación en otras áreas fundamentales: conocimiento del negocio para el que crearán soluciones y las habilidades blandas.

“La realidad es que en el mercado, pero no solamente en México o en Latinoamérica, a nivel mundial, no sales a la calle y encuentras expertos en inteligencia artificial”, menciona Guasco.

La estrategia que sugiere Guasco es identificar talento con cierto conocimiento en tecnología que sea útil para crear soluciones de IA, pero lo más importante es capacitarlos en habilidades blandas.

“El tercer gran brazo, sin duda es el desarrollo de soft skills, las habilidades blandas porque finalmente todas las soluciones se tienen que traducir. La empatía, el juicio crítico, esa capacidad de comunicación para trasladar lo muy técnico a un lenguaje que entendamos todos, eso se sigue requiriendo, es lo que buscamos en el talento”, agregó.

¿Qué profesiones demanda la industria de la IA?

Entre las profesiones que se requieren en este campo de crear soluciones a necesidades de las empresas están los ingenieros y científicos de datos, profesionales en gobernanza de datos, actuarios, personas que hayan desarrollado interfaces, con conocimientos en manejo de bases de datos.

Otras de las habilidades importantes en la época de la IA es el aprendizaje continuo, pues el entorno actual da más valor el “apréndelo todo” que al “saberlo todo”, añadió Leticia Hernández, senior manager en el área de tecnología de EY.

“La creatividad humana, no puede ser sustituida de ninguna manera. Entendemos que la IA no puede reemplazar de ninguna manera a las personas porque ellas tienen empatía, inteligencia emocional y liderazgo”, agregó Hernández.

Guasco agregó que las empresas que inviertan en talento y su capacitación en habilidades humanas -más importantes que las tecnológicas- serán las que dominen en su sector.

“El cambio es tan acelerado que conocer la última tecnología no brinda la seguridad de que vaya a durar un año, tres o cinco. Es más importante invertir en talento que en la nueva tecnología”, agregó Guasco.

¿La IA puede reemplazar a los humanos en el trabajo?

Al hablar de IA surge la pregunta de si reemplazará a los humanos en sus puestos de trabajo. Los especialistas de EY consideran que si los trabajadores se mueven hacia usar la IA con juicio crítico para realizar mejor sus labores no hay posibilidad de ser reemplazados.

“No es que venga a reemplazar. Sí, es verdad que si nosotros no empezamos a entender bien el uso de esos agentes de IA y cómo la inteligencia artificial puede ser más eficiente en mi trabajo puedo llegar a ser reemplazado, sí”, explicó Guasco.

Precisó que la regla del juego es hacer más con la IA y con los colaboradores actuales, antes que hacer lo mismo con menos personas.

“La IA no te va a reemplazar, tú tranquilo con eso, más bien es un facilitador para que puedas hacer tu trabajo y ofrecer resultados más contundentes. Es un factor de apoyo más que negativo, un copiloto”, de acuerdo con Alexandra Alatorre, manager y gerente en consultoría de negocios en EY.