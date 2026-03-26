Argentina declara al CJNG como organización terrorista

El Gobierno de Argentina ⁠declaró este jueves ⁠al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista, según un comunicado oficial publicado en la red social X.

"La decisión (...) se fundamentó en informes oficiales que acreditan actividades ⁠ilícitas ⁠de ⁠carácter transnacional, así como ⁠vínculos con otras organizaciones terroristas", dijo la oficina del presidente Javier Milei.

El año pasado, la administración del presidente estadounidense Donald Trump, un estrecho aliado de Milei, designó al CJNG como una organización terrorista extranjera.

Esta designación permite la imposición de sanciones financieras y restricciones operativas en Argentina, con el objetivo de limitar la capacidad operativa ⁠de la organización criminal ⁠y sus miembros.

El ⁠Departamento de Estado de Estados Unidos ⁠no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Un portavoz de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México tampoco hizo comentarios al respecto.

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