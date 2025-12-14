Paseo Nocturno Decembrino 2025: fecha, horario y recorrido por Reforma y el Centro Histórico

La Ciudad de México volverá a encender luces, bicicletas y espíritu navideño con el Paseo Nocturno Decembrino 2025, una de las actividades más esperadas de cierre de año para quienes disfrutan la movilidad activa y el espacio público.

El recorrido se realizará el sábado 20 de diciembre, con una ruta de 22 kilómetros que atravesará Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, en un ambiente festivo e invernal.

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, el paseo se llevará a cabo de las 19:00 a las 23:00 horas, tiempo durante el cual las principales vialidades del trayecto se abrirán para el uso recreativo de bicicletas, patines y patinetas, permitiendo a las y los participantes recorrer la capital de noche, entre luces, música y decoraciones propias de la temporada decembrina.

Foto: Semovi

El Paseo Nocturno Decembrino forma parte de la estrategia Muévete en Bici, impulsada por la Secretaría de Movilidad, que busca promover alternativas sustentables de transporte, fomentar la convivencia familiar y recuperar las calles como espacios seguros y accesibles para todas las personas.

Las autoridades capitalinas invitaron a la ciudadanía a abrirgarse bien y a sumarse con atuendos navideños, como suéteres, gorros o accesorios alusivos a la temporada, para darle un toque festivo al recorrido. La actividad está pensada para personas de todas las edades y niveles de experiencia, por lo que se recomienda asistir en grupo, con familia o amistades.

Con este paseo, la CDMX despide el año reforzando el mensaje de que la bicicleta y otros medios no motorizados también son una forma de celebrar, convivir y apropiarse de la ciudad.