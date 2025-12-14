Lectura 2:00 min
Paseo Nocturno Decembrino 2025: fecha, horario y recorrido por Reforma y el Centro Histórico
Luces, movilidad sustentable y espíritu navideño marcarán el Paseo Nocturno Decembrino 2025.
La Ciudad de México volverá a encender luces, bicicletas y espíritu navideño con el Paseo Nocturno Decembrino 2025, una de las actividades más esperadas de cierre de año para quienes disfrutan la movilidad activa y el espacio público.
El recorrido se realizará el sábado 20 de diciembre, con una ruta de 22 kilómetros que atravesará Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, en un ambiente festivo e invernal.
De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, el paseo se llevará a cabo de las 19:00 a las 23:00 horas, tiempo durante el cual las principales vialidades del trayecto se abrirán para el uso recreativo de bicicletas, patines y patinetas, permitiendo a las y los participantes recorrer la capital de noche, entre luces, música y decoraciones propias de la temporada decembrina.
El Paseo Nocturno Decembrino forma parte de la estrategia Muévete en Bici, impulsada por la Secretaría de Movilidad, que busca promover alternativas sustentables de transporte, fomentar la convivencia familiar y recuperar las calles como espacios seguros y accesibles para todas las personas.
Las autoridades capitalinas invitaron a la ciudadanía a abrirgarse bien y a sumarse con atuendos navideños, como suéteres, gorros o accesorios alusivos a la temporada, para darle un toque festivo al recorrido. La actividad está pensada para personas de todas las edades y niveles de experiencia, por lo que se recomienda asistir en grupo, con familia o amistades.
Con este paseo, la CDMX despide el año reforzando el mensaje de que la bicicleta y otros medios no motorizados también son una forma de celebrar, convivir y apropiarse de la ciudad.