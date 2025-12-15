Reemplazo en la Auditoría

Quedan tres meses para el relevo en la Auditoría Superior de la Federación. El economista oaxaqueño David Colmenares Páramo concluirá su periodo, de ocho años y no buscaría la reelección, ante los escasos apoyos que suscita entre los grupos parlamentarios en San Lázaro.

La Cuarta Transformación podrá designar, por primera vez, al titular del organismo encargado de auditar la Cuenta Pública. La adaptación del aparato institucional encargado de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción quedará completada.

Con un equipo debilitado, por sucesivos escándalos internos, Colmenares Páramo poco podrá hacer para defender su legado, tarea que podrían asumir el anterior auditor especial de gasto federalizado y extesorero capitalino, Emilio Barriga, además de su sucesor, Aureliano Hernández Palacios Cardiel.

En el extremo opuesto, Muna Dora Buchahin, exdirectora general de auditoría forense de la ASF, quien públicamente ha cuestionado la gestión de Colmenares Páramo y la captura de esa institución, por una burocracia de origen oaxaqueño.

¿Tiempo de mujeres, en la Auditoría? La decisión recaerá en San Lázaro y deberá ser procesada por la Comisión de Vigilancia de ese órgano legislativo, encabezada por el pevemista Javier Octavio Herrera Borunda, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quienes impulsarían al político veracruzano José Manuel del Río Virgen, no obstante el veto de la mandataria de aquella entidad, Rocío Nahle.

Del Río Vírgen, exlegislador emecista y exfuncionario del Senado, estuvo sujeto a proceso penal, pero quedó exonerado. No obstante, concita reproches, por sus nexos con Dante Delgado y Monreal Ávila.

¿Y María de la Luz Mijangos? La causa contra María Amparo Casar ha tenido que ser reconducida por la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy. Al interior de la 4T creen que la reacción de un sector de la opinión pública sobre este penoso asunto terminará por descarrilar la campaña de la fiscal anticorrupción.

Otros personajes relevantes del morenismo también enfrentan descalificaciones. Vianey Fabiola Lozano Rangel, titular del OIC de la Secretaría de Energía, recientemente fue blanco de una burda campaña denostativa tras de conocerse su intención por competir por el cargo que actualmente ocupa David Colmenares.

Leonesa, de amplia trayectoria en oficinas de comunicación social y promotora de la transparencia y el derecho a la información, ahora enfrentará críticas por su cercanía al recientemente designado magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva.

El exjefe interino del GDF y su colega Ariadna Camacho Contreras pronto se verán involucrados en otro pleito cortesano, por la presidencia del TFJA que entregará Guillermo Valls Esponda dentro de dos semanas.

Efectos secundarios

IMPUGNACIONES. Sancionada por el Instituto Electoral de Hidalgo, la consulta popular sobre la construcción de un Parque de Economía Circular en Tula, ha sido calificado por una “simulación institucional” por una veintena de organizaciones ambientales y colectivos locales, pues solo legitimará ese proyecto federal, contemplado entre los Polos de Desarrollo.

¿PROTEGIDO? Nuevamente surgen quejas sobre presuntos asesores morenistas que venden reuniones, convocan a eventos, entregan reconocimientos y cabildean asuntos en distintas dependencias federales, tras de cobrar por sus servicios a alcaldes y empresarios bisoños. Las denuncias coinciden en un personaje: Gerardo Horta Ocaña, exdirectivo de la Asociación de Municipios de México, quien a mediados de la LXV Legislatura llegó al Senado de la República y desde la Comisión de Seguridad Pública, que entonces presidía la morenista Lucía Trasviña, urdió una red que involucra a mandos medios de las fuerzas federales en extorsiones y contrabando.