Zancos

Interesante planteamiento del doctor Sergio Alcocer Martínez De Castro, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y expresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, quien al participar en Marruecos en un diálogo organizado por el Policy Center for the New South, influyente think-tank internacional, sostuvo que la política climática ambiental no puede depender de los bancos centrales, sino que requiere de una coordinación mucho más amplia entre gobiernos, ingenieros, empresas y académicos.