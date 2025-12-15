Lectura 1:00 min
La Gran Carpa
Opinión de la sección de Foros del 15 de diciembre del 2025.
Zancos
Interesante planteamiento del doctor Sergio Alcocer Martínez De Castro, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y expresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, quien al participar en Marruecos en un diálogo organizado por el Policy Center for the New South, influyente think-tank internacional, sostuvo que la política climática ambiental no puede depender de los bancos centrales, sino que requiere de una coordinación mucho más amplia entre gobiernos, ingenieros, empresas y académicos.