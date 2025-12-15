Buscar
El Economista
Opinión

Lectura 1:00 min

La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 15 de diciembre del 2025.

main image

OpiniónEl Economista

Redacción El Economista

Zancos

Interesante planteamiento del doctor Sergio Alcocer Martínez De Castro, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y expresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, quien al participar en Marruecos en un diálogo organizado por el Policy Center for the New South, influyente think-tank internacional, sostuvo que la política climática ambiental no puede depender de los bancos centrales, sino que requiere de una coordinación mucho más amplia entre gobiernos, ingenieros, empresas y académicos.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete