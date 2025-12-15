Canaliza INE propuestas de reforma electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) se alista para entregar este lunes 15 de diciembre las divisas propuestas de reforma electoral planteadas por organizaciones sociales, académicos y organismos electorales locales (Oples) a la Comisión Presidencial encargada de redactar esta iniciativa.

De acuerdo con el INE, la entrega de estas propuestas a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez, no forma parte del proyecto que sigue delineado este instituto en la materia.

"Esta entrega forma parte de un ejercicio de interlocución institucional que el INE ha impulsado desde la conformación de la Comisión Presidencial (...) El INE no presenta una iniciativa propia de reforma, ni sustituye las atribuciones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo", aclaró.

Asimismo, sostuvo que las propuestas que serán entregadas a la Comisión Presidencial recogen experiencias locales, perspectivas especializadas y diagnósticos derivados de la operación cotidiana de los procesos electorales.

En días pasados, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, rechazó que este organismo ya tenga una propuesta final sobre la Reforma Electoral para que sea entregada a la comisión presidencial encargada de delinear el proyecto ante el Congreso.

Critican filtración

Al tiempo que criticó la filtración de documentos internos que hablan sobre el tema, y aclaró que sólo se tratan de insumos con los que están trabajando consejerías y las áreas técnica, pues el proyecto sigue en construcción.

Mientras que en los últimos meses, desde que se anunció una eventual reforma electoral, titulares de Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) defendieron, a través de estas propuestas, su papel en la organización de las elecciones en los estados, ello al advertir que en caso de desaparecerlos y centralizar sus tareas en el INE se corre el riesgo de debilitar al sistema electoral del país.

Aunado a que advierten que el Instituto Nacional Electoral (INE) no cuenta con los recursos necesarios para organizar todas las elecciones que se llevan a cabo en el país.