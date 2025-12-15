Preparan 203 Centros de Educación y Cuidado Infantil en el 2026

El gobierno federal que encabeza, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que durante el 2026 quedarán listos un total de 203 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en todo el país, los cuales formarán parte de los 1,000, que son la meta para todo el sexenio.

Durante una gira de trabajo por Chihuahua, la presidenta supervisó los avances CECI de Paraje de Oriente, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual entrará en operaciones el enero próximo e informó que el municipio contará con 24 centros de este tipo, mientras que en todo el estado se prevé la instalación de 62.

Sheinbaum señaló que la falta de espacios para el cuidado infantil ha sido una de las principales demandas expresadas por trabajadoras de la maquila durante visitas previas al municipio.

En respuesta, el gobierno federal impulsa un nuevo sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con estándares de seguridad reforzados y personal profesionalizado. “No sólo es educación; es cuidar”, afirmó, al destacar que los CECI representan una visión distinta..

El modelo de los CECI, explicó, busca diferenciarse del esquema tradicional de guarderías al incorporar criterios de seguridad, atención integral y personal especializado. En coordinación con el Sistema Nacional DIF y autoridades locales, estos centros podrán atender tanto a madres con derechohabiencia en el IMSS como a aquellas que no cuentan con ella.

Las instalaciones comparten un diseño arquitectónico con patio central, que permite mayor visibilidad y supervisión de las áreas. Además, se implementó un esquema distinto de contratación de personal del IMSS, acordado con el sindicato, con el objetivo de garantizar condiciones laborales específicas para quienes operarán los centros.

La mandataria añadió que estos centros se complementan con otros programas federales como los Centros Libres, las redes de Tejedoras de la Patria y la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, de la cual ya se han distribuido 25 millones de ejemplares.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, indicó que actualmente existen 250 predios definidos en el país.

Asimismo, agregó que en Ciudad Juárez habrá planteles en colonias como Gladiolas, Univillas, Municipio Libre y San Isidro.