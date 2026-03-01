Ola de calor continuará en varios estados; frente frío 38 provocará lluvias en el inicio de semana

El arranque de la semana se mantendrá con una onda de calor que seguirá afectando a varios estados del país, mientras que el frente frío número 38 comenzará a ingresar por el noroeste y favorecerá un refrescamiento en esa región, además de vientos intensos y aumento en la probabilidad de lluvias.

De acuerdo con el más reciente aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantiene ambiente muy caluroso en el noroeste, norte y occidente del territorio nacional, así como temperaturas cálidas a calurosas en gran parte del país.

¿Dónde continuará la onda de calor?

Para este inicio de semana, la onda de calor prevalecerá en:

Durango (oeste)

Jalisco (centro-sur)

Michoacán (centro y suroeste)

Morelos

Puebla (suroeste)

Guerrero (centro y este)

Oaxaca (sur y este)

Chiapas (oeste)

En estas entidades se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, e incluso de 40 a 45 grados en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, principalmente en regiones del istmo y noroeste.

Sin embargo, a partir del martes se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica, por lo que la onda de calor finalizará en Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Morelos y Puebla (suroeste), aunque persistirá en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Frente frío 38: ¿qué estados afectará?

El frente frío número 38 ingresará a la península de Baja California entre lunes y miércoles, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y una línea seca en el norte del país.

Este sistema ocasionará:

Vientos de 50 a 70 km/h con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de Baja California.

Refrescamiento de las temperaturas en el noroeste del país.

Las autoridades advierten que las rachas fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Lluvias y chubascos se extenderán en gran parte del país

Además del calor y el frente frío, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe incrementarán la probabilidad de lluvias y chubascos vespertinos en buena parte del territorio nacional, excepto en el noroeste.

Para el lunes se prevén lluvias fuertes en Chiapas; el martes podrían presentarse chubascos con lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Chiapas; y hacia el jueves se pronostican lluvias muy fuertes en San Luis Potosí, así como fuertes en Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán.

El SMN advierte que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.