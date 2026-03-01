Toluca acentúa caída de Chivas en Liga MX

Toluca acentuó la caída de Chivas en Liga MX al ganar 2-0 en el estadio Nemesio Diez durante su enfrentamiento de la Jornada 8 del torneo Clausura 2026.

Chivas inició el torneo con seis triunfos consecutivos, la segunda mejor racha de su historia en campeonatos cortos (desde 1996), pero perdió el invicto en la Jornada 7 ante Cruz Azul (2-1) y siguió en el camino de la derrota ante Toluca.

Jesús Gallardo abrió el marcador a favor de los Diablos apenas a los cinco minutos, luego de un jalón de playera de Richard Ledezma sobre Paulinho que el árbitro, Óscar Mejía, decretó como penal después de revisar en el VAR.

Jorge Díaz Price, refuerzo de Toluca para este torneo, puso el 2-0 al minuto 16 después de una triangulación con Paulinho. El partido se encaminaba a teñirse totalmente de rojo.

Pero Chivas empezó a quedarse con la posesión de balón y generar opciones de peligro desde antes de que concluyera la primera mitad. De hecho, hubo dos goles anulados a su delantero Armando ‘Hormiga’ González por fuera de lugar, que fueron corroborados por el sistema semiautomático virtual que debutó en Liga MX esta temporada.

En el segundo tiempo, Gabriel Milito, entrenador de Chivas, robusteció su ataque con el ingreso de Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, pero entre una puntería imprecisa y las atajadas de Luis García, Toluca pudo mantener su arco en cero.

“Mientras yo sea el entrenador, nunca vamos a conformarnos con un 2-0 en contra. Siempre vamos a intentar empatar”, evaluó Milito en la conferencia posterior.

“No está en nuestra mentalidad defender una derrota. Por eso hicimos modificaciones en el segundo tiempo, aunque ante un equipo como Toluca fue demasiado tarde. En lo personal, asumo mi responsabilidad, porque con las decisiones que tomé no fui capaz de ayudar lo suficiente al equipo”.

El buen arranque mantiene a Chivas en la parte alta de la clasificación, aunque ahora en tercer lugar. Cruz Azul ascendió al primero con 19 puntos, luego de vencer 0-2 a Monterrey, y Toluca desplazó al Rebaño por diferencia de goles, ya que ambos tienen 18 unidades.

“Chivas es un rival que exige al máximo, te hace jugar al límite, pero creo que fuimos superiores la primera media hora y marcamos la diferencia. Después, fue un partido de trámite de ida y vuelta en el cual pudimos haber ampliado la ventaja y pudimos haber hecho otro gol. En trámites generales, fuimos justos ganadores”, expresó Antonio Mohamed, entrenador de Toluca.

Los Diablos son los actuales bicampeones de la Liga MX y han comenzado este torneo con jerarquía, manteniéndose como los únicos invictos junto a Pumas después de ocho jornadas.

Mohamed todavía no recupera el 100% del plantel que lo llevó a los títulos consecutivos del Clausura y Apertura 2025, destacando los procesos de recuperación de Alexis Vega y Nicolás Castro. Sin embargo, Helinho reapareció con algunos minutos ante Chivas; el brasileño no jugaba desde la Jornada 3.

El Clausura 2026 tendrá su segunda jornada doble esta semana. Habrá ocho partidos divididos entre martes y miércoles, ya que Chivas y León tuvieron que aplazar su compromiso en el estadio Akron hasta el 18 de marzo, ya que dicho recinto será utilizado para un juego de leyendas.

Esto podría estancar aún más a Guadalajara en la tabla general, ya que Cruz Azul visitará el martes a Santos, último de la clasificación y único que todavía no sabe lo que es ganar en el Clausura 2026. La Máquina luce como amplio favorito para extender su ventaja sobre Chivas a cuatro unidades.

Toluca, por su parte, visitará a Pumas también el martes. Además de la pelea por puntos, se disputan continuar como los únicos invictos del torneo.

El próximo partido de Chivas será el sábado en el estadio Jalisco en una nueva edición del Clásico Tapatío, enfrentando a Atlas. A mitad de semana, los rojinegros visitarán a Xolos con oportunidad de reducir su distancia con Guadalajara a dos puntos.

PUESTOS DE LIGUILLA TRAS JORNADA 8: