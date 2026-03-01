Acapulco atestigua simbólico título de Zverev y Melo

Acapulco atestiguó un simbólico título para Alexander Zverev y Marcelo Melo, quienes este fin de semana se convirtieron en campeones de dobles del Abierto Mexicano de Tenis (AMT) 2026.

En 1 hora con 10 minutos, el alemán y brasileño se impusieron en sets corridos (6-3, 6-4) al austriaco Alexander Erler y al estadounidense Robert Galloway. Erler ya había sido campeón de este torneo en 2023 junto a su compatriota Lucas Miedler.

Desde un inicio, los aficionados en la Arena GNP Seguros tenían como favorita a la dupla Zverev-Melo, ya que el alemán es uno de los consentidos del público mexicano cada vez que participa en el AMT, donde ya ostentaba un título de dobles en 2019 y uno de singles en 2021.

En 2026, que fue la edición 33 del torneo, Zverev llegó como el mejor sembrado de singles al ser cuarto del ranking mundial.

Sin embargo, decepcionó a cierto sector al ser eliminado en segunda ronda. Sólo derrotó al francés Corentin Moutet en primera ronda, pero después fue echado por el serbio Miomir Kecmanovic.

Fue entonces cuando su brillo se canalizó totalmente a la rama de dobles, compitiendo junto al experimentado Marcelo Melo, de 42 años y profesional desde 1998.

Melo es uno de los doblistas más reconocidos del mundo y por varias generaciones. Gracias al título en Acapulco 2026, su currículum presume ahora 80 finales en el ATP Tour en esta modalidad, con 42 victorias y 38 derrotas.

De acuerdo con estadísticas de ATP, el brasileño está empatado con el croata Mate Pavic como los doblistas en activo con más títulos.

Por otra parte, se convirtió en el máximo ganador de dobles en solitario de la categoría ATP 500, instaurada en 2009. La victoria en Acapulco significó el trofeo 14 de este nivel para Melo, que una semana antes ganó también el 500 de Río con su compatriota Joao Fonseca.

“Gané en Río y ahora en Acalpulco, así que estoy como el vino, cada día mejor”, bromeó Melo, quien ya había ganado el AMT en 2015 junto al croata Ivan Dodig y en 2020 junto al polaco Lukasz Kubot.

“Nos conocemos hace mucho con ‘Sascha’ (Zverev). Somos amigos, pero es muy difícil jugar singles y dobles. Pusiste mucho esfuerzo y ahora tenemos nuestro premio”, le dijo a su compañero ante el aplauso de los fans mexicanos.

En el caso de Zverev, este fue apenas su tercer título de dobles en el ATP Tour. Levantó el ATP 250 de Sud France en 2017 y también el AMT en 2019, pero ambos junto a su hermano Mischa.

Después de siete años, Alexander volvió a la cima de un torneo de dobles con un nuevo compañero. Lo curioso es que ganó en Acapulco 2026 dejando fuera a tres mexicanos.

Primero, a Santiago González y el neerlandés David Pel en primera ronda (6-4, 3-6, 10-4); luego, a Miguel Reyes-Varela y el portugués Nuno Borges (6-3, 3-6, 10-4) en cuartos de final; y, finalmente, a Rodrigo Pacheco y el español Rafael Jódar (6-3, 7-5) en semifinales.

“Ganar un título con tu hermano siempre es especial, pero jugar con tu mejor amigo también lo es. No tengo muchos títulos en dobles, para mí es más difícil ganarlos, pero estoy muy feliz de estar aquí”, reflexionó el alemán.

En el plano económico, Zverev y Melo recibieron 151,690 dólares por el campeonato, mientras que Erler y Galloway se quedaron con 80,900.

La edición 2026 del AMT llegó a su fin este 28 de febrero. El italiano Flavio Cobolli fue campeón en singles, mientras que la semana también fue protagonizada por los homenajes al argentino Juan Martín Del Potro, retirado pero embajador del torneo en esta ocasión, y al francés Gael Monfils, quien concluirá su carrera en esta temporada.