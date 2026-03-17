Va oficialismo por bajar recursos a congresos estatales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que se alcanzó un acuerdo con los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) para modificar la constitución con el fin de reducir el presupuesto en los poderes legislativos estatales, así como bajar el número de regidores en los municipios.

Sheinbaum sostuvo, en su conferencia matutina, que “un Congreso de un estado tiene 25 diputados, otro también 25 y, sin embargo, uno tiene un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro de 5 millones; es un exceso”, afirmó.

La titular del Ejecutivo federal enfatizó que el dinero que se ahorre con estos ajustes no se concentraría en el gobierno federal, sino que permanecería en los estados y municipios para financiar proyectos como pavimentación, obras hidráulicas y servicios públicos.

Según lo expuesto por la mandataria, la intención de la propuesta, que se enviará al Congreso hoy, martes 17 de marzo, es que los recursos no se utilicen para cubrir bonos, beneficios o gastos operativos de regidores y legisladores locales, sino para atender necesidades básicas de la población en municipios y estados, como agua potable, drenaje y mantenimiento urbano.

Con base en las estimaciones mencionadas durante la conferencia, la reducción del presupuesto destinado a legisladores locales podría representar un ahorro cercano a 4,000 millones de pesos.

Algo que quedaría aún por definirse son los cambios para aplazar la elección judicial un año, al 2028, y homologar la Revocación de Mandato con la elección intermedia de 2027.

Menos dinero a partidos

La presidenta también reiteró que su gobierno seguirá insistiendo en otros puntos de la reforma electoral que no se concretaron en esta etapa, entre ellos la reducción de privilegios a los partidos políticos y la elección total de los diputados.

“Eso es algo que para nosotros es algo que ha pedido la gente. No se logró ahora, pero eso no quiere decir que no quitemos el dedo del renglón”, afirmó.

Sheinbaum comentó que su administración mantiene la postura de combatir los privilegios dentro de la clase política.

“Nosotros vamos a seguir, de todas maneras, insistiendo en que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos y la elección de todos los diputados.

“Eso es algo que para nosotros es algo que ha pedido la gente, que no se logró ahora, pero eso no quiere decir que quitemos el dedo del renglón. Ahora a lo mejor no se puede, pero después a lo mejor sí. Entonces, hay acuerdo en este punto. Y en lo otro, vamos a seguir insistiendo”, dijo.

Acuerdo

El domingo pasado Morena junto a líder del PT y PVEM anunciaron un acuerdo para respaldar el “Plan B” de reforma electoral.

Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que este acuerdo “demuestra que el diálogo sí da resultados, y que la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum encontró eco y voluntad en nuestra coalición".

Agregó que con este acuerdo se “confirma que cuando se privilegia el interés nacional por encima de las diferencias, la unidad se convierte en la mayor fortaleza de un proyecto político”.

Asimismo, Monreal Ávila aseguró que se retoma la unidad para fortalecer su coalición y cerrar filas en torno a la presidenta y que una vez que llegue a las Cámaras este acuerdo suscrito por los partidos de la coalición, será procesado.

Agradeció a los dirigentes de los partidos políticos de Morena, del Verde y del PT "nos hayan permitido ser testigos de este histórico acuerdo, en el que se plasman estos resultados que pronto se verán reflejados en derecho vigente".

Según el morenista, este “Plan B” no tocará al INE, pues incluye puntos para reforzar la consulta popular; modificación de la celebración de la Revocación de Mandato presidencial; reducción en la integración de ayuntamientos.

Así como poner límites de presupuesto anual para congresos estatales y reforzar el concepto de austeridad en la administración pública federal, estatal y municipal.

“En política, lo verdaderamente importante son los principios y los resultados que benefician a la nación. Haber alcanzado un acuerdo en torno al plan B electoral es un acierto político que demuestra que el diálogo sí da resultados”, subrayó.