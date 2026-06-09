¿Cómo operarán las sucursales bancarias el jueves 11 de junio ante la inauguración del Mundial 2026?

Este jueves 11 de junio del 2026, día de la inauguración de la Copa Mundial de futbol 2026 que será en la Ciudad de México, las sucursales bancarias operarán con normalidad, informó la Asociación de Bancos de México (ABM).

Lo anterior, luego de que este martes el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un decreto a través del cual se hace un llamado a las dependencias gubernamentales y empresas del sector privado, a privilegiar ese día la modalidad de teletrabajo, en actividades que no sean esenciales.

La ABM, en un comunicado, destacó que la prestación de los servicios bancarios es prioritaria, y que la banca en su conjunto, es un actor fundamental en el desarrollo de la economía nacional.

“La ABM informa que las sucursales bancarias ubicadas en la Ciudad de México, operarán con normalidad el próximo jueves 11 de junio, día de la inauguración”, subrayó el organismo.

Así, precisó que los servicios que se ofrecen a los usuarios y público en general en sucursales, se brindarán en los horarios que cada institución bancaria establece en lo particular.

“La ABM y sus bancos asociados reiteran su compromiso por seguir trabajando por ofrecer el mejor de los servicios a sus clientes y usuarios en beneficio de la solidez del sistema financiero”, puntualizó.