Chirey abre nuevo negocio a la venta de robots inteligentes en México

Chery (Chirey en nuestro país) la mayor exportadora de autos de China, dio un salto tecnológico en México para incursionar en el mercado de los robots inteligentes y emprender la comercialización en los próximos meses. Este paso la convertirá en la primera empresa que venda robots en el mercado mexicano.

En el marco del pre lanzamiento de dos tipos de robots (AiMoga, un humanoide mujer y perro Argos) para su venta en México, Chirey su mostró “el músculo”: un ecosistema de inteligencia artificial que va más allá de las cuatro ruedas.

Esto permitirá consolidarse como fabricante de vehículos a “titán tecnológico global”, comentó Svein Azcué, vicepresidente de operaciones de Chirey Motor México.

El humanoide mujer también llamada Mornine reconoce 11 idiomas y China lo exporta a más de 30 países. En México está por definirse su modelo de negocio y prevé que lleguen a las distribuidoras de autos este año para atender al consumidor.

“México no es un país tercermundista, es una potencia económica que adopta la tecnología aceleradamente”, estableció Azcué al señalar que los robots tienen dos asistencias, la laboral y la personal que atiende al publico discapacitado.

México puede adquirirlo para ventas, apoyo vial, manufactura, entretenimiento, y seguridad. Así como para asistencias médica.

El mercado global de los robots creció 508% durante el 2025, destacó el directivo de Chirey.

“La robótica no es un proyecto de laboratorio, sino una extensión de la vida diaria: ya que los robots tiene capacidad para realizar un walk-around completo de un vehículo en salas de exhibición, abrir y cerrar puertas, y explicar tecnologías complejas de forma interactiva”, resalto.

Chery ha diseñado una estructura de ingeniería simbiótica. El mismo equipo de 10 ingenieros que desarrolla los sistemas de cabina inteligente y asistencia al conductor para los vehículos es el encargado de perfeccionar la tecnología de los robots.

Ambas industrias comparten el mismo ADN técnico: percepción y sensores con cámaras de reconocimiento facial, sistemas de navegación, sensores de proximidad y tecnología ADAS tomados directamente de los vehículos; así como el procesamiento y energía a través de microchips de última generación y plataformas de baterías de carga rápida.

Resalta el tema de la Inteligencia Artificial: Conectividad a la nube y algoritmos de autoaprendizaje que van más allá del código estático preprogramado.

Esta arquitectura compartida genera eficiencias de costos masivas y permite que cualquier mejora en el campo de la robótica se traduzca de forma inmediata en una innovación para el sector automotriz.

Chirey avanza bajo diversas vertientes, hacia la electromovilidad de autos, la tecnología de robots, los buques de navegación y las unidades aéreas.