Supervisan autoridades el FIFA Fan Festival previo a la inauguración del Mundial

Guadalajara, Jal. Autoridades estatales y municipales, así como representantes de FIFA y la Cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, Amy Scanlon, realizaron un recorrido por el FIFA Fan Festival ubicado en el centro histórico de Guadalajara, a dos días de la inauguración del Mundial de Futbol.

El espacio permanecerá abierto los 39 días que durará la justa deportiva, del 11 de junio al 19 de julio en la Plaza de la Liberación ubicada entre la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado. El acceso será gratuito y sin registro previo.

En el FIFA Fan Festival se transmitirán los 104 partidos del mundial; también se mostrará la cultura, gastronomía y riqueza turística de Jalisco, además de conciertos y presentaciones con expresiones culturales de Jalisco y México.

Mientras tanto, en la Plaza de Armas -frente a Palacio de Gobierno-, se instalará la Zona Food & Soul que albergará la zona gastronómica y una FIFA store.

Durante el recorrido, el gobernador Pablo Lemus, reiteró que Jalisco será "la sede más mexicana" y en la cual se realizaron obras de infraestructura como la Línea 5 del transporte público, la renovación integral de la carretera Guadalajara-Chapala que conecta a la ciudad con el aeropuerto tapatío, además de la rehabilitación de la Plaza Tapatía, Plaza Fundadores, Plaza Liberación y de la glorieta Minerva, así como la Plaza de la República, proyectos que, dijo, quedarán como legado para la ciudad.

Para garantizar la seguridad, Jalisco contará con un estado de fuerza compuesto por 17,000 elementos de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.