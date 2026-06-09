Canje de Armas 2026 suma 218 armas, 353 granadas y más de 6 mil cartuchos en su primer mes

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y Atención a las Causas impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la Jornada de Paz y Desarme Voluntario en San Pablo Autopan, Toluca, donde reiteró el compromiso de su administración con la construcción de comunidades más seguras y la promoción de una cultura de paz.

Durante el evento, el subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Garza, informó que en la entidad se han instalado 35 Territorios de Paz y realizado 105 Jornadas por la Paz, mediante las cuales se han acercado más de 359 mil servicios de salud, educación, cultura, deporte y atención social a la población.

Asimismo, anunció que el programa federal México Imparable contempla la instalación de 13 Centros Comunitarios en distintos municipios mexiquenses, con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de las juventudes mediante actividades deportivas, culturales y de atención a la salud mental.

Durante su recorrido por los módulos de atención, la Gobernadora supervisó la operación del programa “Canje de Armas 2026. Sí al Desarme, Sí a la Paz”, que permite a la ciudadanía entregar de manera anónima y segura armas de fuego, municiones, explosivos y juguetes bélicos, estos últimos intercambiados por juegos didácticos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, del 4 al 30 de mayo se recibieron 218 armas de fuego, 353 granadas, 6 mil 614 cartuchos útiles y mil 46 juguetes bélicos en 13 municipios mexiquenses. El programa permanecerá vigente hasta el próximo 26 de septiembre como parte de las acciones coordinadas para prevenir la violencia y fortalecer la seguridad en la entidad.

NUMERALIA

Jornada de Paz y Desarme Voluntario / Canje de Armas 2026

•⁠ ⁠35 Territorios de Paz instalados en el Estado de México.

•⁠ ⁠105 Jornadas por la Paz realizadas.

•⁠ ⁠Más de 359 mil servicios de salud, educación, cultura, deporte y atención social brindados a la población.

•⁠ ⁠13 Centros Comunitarios contemplados dentro del programa federal México Imparable.

•⁠ ⁠218 armas de fuego entregadas durante el primer mes del Canje de Armas 2026.

•⁠ ⁠353 granadas recibidas entre el 4 y el 30 de mayo.

•⁠ ⁠6 mil 614 cartuchos útiles entregados.

•⁠ ⁠Mil 46 juguetes bélicos intercambiados por juegos didácticos.

•⁠ ⁠13 municipios participantes en la primera etapa del programa.

•⁠ ⁠26 de septiembre, fecha de conclusión del Canje de Armas 2026.