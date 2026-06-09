Edomex se suma a CDMX: Suspenderá las clases el jueves 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026

El próximo jueves 11 de junio se suspenderán las clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos en el Estado de México, confirmó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

Así, el gobierno del Estado de México se suma a la medida implementada también por las autoridades capitalinas para facilitar la movilidad este jueves en la Zona Metropolitana ante la inauguración de la Copa Mundial 2026 que se realizará en el Estadio Ciudad de México.

"La suspensión de actividades aplica para instituciones de educación básica, media superior y superior, con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo de las actividades previstas durante la jornada inaugural, así como evitar contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes, madres y padres de familia", detalló la SECTI en un comunicado.

Esta medida solo se implementará durante la jornada del jueves y las actividades se reanudarán de manera habitual el viernes 12 de junio.