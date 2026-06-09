INAH invierte 5 millones de pesos en mantenimiento del Castillo de Chapultepec

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que que la Secretaría de Cultura federal invirtió alrededor de 5 millones de pesos en trabajos de infraestructura operativa y de visita pública en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec (MNH).

Mediante un comunicado, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, “es uno de los recintos más importantes para la memoria pública de México y recibe cada año a millones de personas. Con estas acciones de mantenimiento y mejora, la Secretaría de Cultura y el INAH fortalecen el cuidado del patrimonio, la accesibilidad y la experiencia de visita, al tiempo que preparan nuevos contenidos para que más público se acerque a la historia nacional desde este espacio emblemático”.

Sobre las labores desarrolladas, el titular del MNH, Salvador Rueda Smithers, explicó que para atender los deterioros más notorios se conformó un proyecto múltiple y un expediente técnico, a partir de los cuales se determinó dar atención prioritaria a puertas y ventanas de madera, entre otros elementos, afectados por la intemperie y el uso. Estas mejoras beneficiarán a los más de dos millones de visitantes que anualmente recibe el recinto.

El jefe del Departamento de Servicios Generales del MNH, Alfredo González Fragoso, informó que una parte de los recursos se destinó a la pintura de 3,500 metros cuadrados de muros, incluidas las dos salas de exposiciones temporales. Asimismo, dadas las condiciones de humedad en el túnel que da acceso al elevador para personas con discapacidad, se aplicó pintura especial en 294 metros cuadrados.

Túnel de acceso en el Castillo de Chapultepec. INAH

Además, se colocaron 30 metros de reja periférica donde inicia la rampa que sube al Castillo de Chapultepec, y se hizo una reparación en un área de 300 metros cuadrados, debido a deterioros causados por las condiciones del terreno.

González Fragoso detalló que la atención de esta zona se debe a que en el Bosque de Chapultepec hay grietas subterráneas, una de ellas atraviesa la parte baja de la rampa de acceso al Castillo, y debido al paso de personas, vehículos y la lluvia se generan hundimientos en el piso. “Lo que se hizo fue emparejar y volver a poner el adoquín a la misma altura”.

El presupuesto también contempló la restauración de 100 puertas de madera, lo que implicó raspado, colocación de injertos y aplicación de barniz. Los trabajos, efectuados por una empresa privada tras el procedimiento de adjudicación realizado por la Coordinación Nacional de Obras y Servicios del INAH, iniciaron el 23 de marzo de 2026 y concluyeron el 31 de mayo.

En materia de servicios generales, se autorizaron recursos para brindar mantenimiento a pisos de madera, pisos y muebles de mármol, vidrios, candiles, soportería de vidrios de gran formato y los sistemas hidroneumático e hidrosanitario, que incluye tuberías, drenaje, sanitarios, lavabos y registros. Asimismo, se atendieron elevadores, montacargas y rampas de acceso para que las personas con discapacidad motriz tengan una mejor accesibilidad y un recorrido más fluido por el museo.

Sobre la agenda que el MNH prepara de cara a la Copa Mundial de Futbol 2026, Rueda Smithers adelantó que a finales del mes en curso se abrirán dos exposiciones. La primera, 1930. ¡Que viva México!, presentará el rostro del país en el año en que la FIFA celebró la primera edición de esta justa en Montevideo, Uruguay.

“La idea es mostrar cómo era la nación en 1930, el primer año de paz desde 1911. En 1929, se da la autonomía universitaria y se acaba la Guerra Cristera; en 1930 se formula la Doctrina Estrada y se abre la XEW, pasos previos para que el cardenismo pudiera proyectar al México moderno, un lustro después. Y rememoraremos cuando el país envió una selección mexicana con futbolistas jóvenes, la mayoría nacidos en la década revolucionaria”.

La otra muestra, Y esto vivimos, abordará los campeonatos mundiales de futbol celebrados previamente en México: los varoniles de 1970 y 1986, y el femenil de 1971, a través de las portadas y fotografías del periódico deportivo Esto. Se realizará en colaboración con Organización Editorial Mexicana, con la curaduría de jóvenes historiadores.