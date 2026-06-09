¿Es Morena vital para hacer política?

Hoy, es tal la concentración de poder lograda por Morena que, en términos realistas, parece haberse convertido en el espacio adecuado para todos aquellos que quieren hacer carrera en la política.

Durante casi todo el siglo pasado, cuando el PRI controlaba la Presidencia, el congreso federal y el poder judicial y, como Morena hoy, tenía una poderosa estructura territorial y financiera, hacía que se afiliaran todos los que ambicionaban hacer carrera política.

En términos realistas, Morena es hoy el espacio político más importante que, de alguna manera le convierte en el eje de la política nacional. El riesgo de serlo, es para el Partido Oficial el mismo dilema que fue para el PRI, ¿Cómo evitar la trampa del autoritarismo que asfixia a la sociedad?

¿Topará la IV-T con la misma piedra?

La información del INEGI de que la deuda pública crece dos veces más rápido que la economía del país, la aprovechan algunos sectores del oficialismo para grillar a Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP.

Viene a la memoria lo ocurrido durante el pasado sexenio, cuando al titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, quien, pese a que tenía la confianza presidencial, renunció, desilusionado porque el expresidente toleró que le armaran incontables intrigas ideológicas.

Edgar Amador Zamora, afirman personalidades del sector, es un funcionario respetado por el mercado y el ámbito financiero y advierten que tiene la confianza de Wall Street, algo crucial en las actuales circunstancias económicas.

Las causales del Jueves de Corpus

Hoy se cumplen 55 años de que un grupo paramilitar disolvió a tiros y golpes una pacífica manifestación de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que marchaban por Calzada Tacuba. Según los periodistas que cubrieron la masacre, el número de muertos fue de casi 200 muertos e incontables heridos.

A tres años de Tlatelolco, fue tanta la conmoción política que el Presidente Luis Echeverría obligó renunciar a quien era el Jefe del DDF, Alfonso Martínez Domínguez, dizque para facilitar la investigación y al impedirle regresar, resultó el único damnificado político por la masacre.

La causa política, ya citada en este espacio se remonta a una advertencia que le hizo el Presidente Díaz Ordaz a Martínez Domínguez en marzo de 1970: “Usted le hizo un gran favor a Luis; pero no le perdonará que fuera testigo de cómo se humilló. Cuídese”. Cosas de la condición humana, supongo.

NOTAS EN REMOLINO

Que sean tiempos en que está a toda marcha la campaña por las elecciones de 2027 explica que en la mañanera una pregunta- desplegado atribuyó a Calderón y Peña Nieto la culpa del crecimiento del huachicol … A pesar de presiones, Palacio no caerá en la trampa de quienes proponen una campaña contra el embajador estadunidense Ronald Johnson … Una tragedia social que los coyotes tradicionales dejaron de manejar el tráfico de migrantes y hoy lo controlan las bandas del crimen organizado con sus métodos de bárbara violencia … Se multiplica el intercambio de recriminaciones entre las tribus de Morena por el resultado de la elección legislativa de Coahuila, lo cual prueba el axioma de que la derrota es huérfana … Para algunos es cínica, aunque muy interesante esta reflexión de Abraham Lincoln: “Ha sido mi experiencia de que las personas que no tienen vicios tienen muy pocas virtudes” …