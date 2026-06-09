Sedetra en Puebla ofrecerá vacantes tras despedidos de Stanley Black & Decker

Puebla, Pue. Tras el despido de 600 trabajadores en la planta de Stanley Black & Decker en Puebla, por el cierre definitivo de sus operaciones, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) estatal buscará opciones de empleo dentro de su bolsa de vacantes, con base en el perfil.

Víctor Gabriel Chedraui, titular de la dependencia estatal, lamentó que la fábrica de origen estadounidense y que manufactura herramientas eléctricas, haya concluido sus operaciones luego de 59 años.

No obstante, afirmó que tampoco se prevén más cierres de empresas en el segundo semestre del presente año, al insistir en que Stanley Black & Decker se vio forzada por el tema económico.

En el caso de los trabajadores despedidos de la empresa, dijo, se valoran algunas vacantes para reacomodar a quienes así lo quieran y hayan tenido menos años de antigüedad.

Y es que en la planta de origen estadounidense, ubicada a un lado de la autopista México-Puebla, había personas que tenían de 20 a 30 años de antigüedad, por lo que estaban algunos a poco tiempo para alcanzar una jubilación.

Liquidaciones

Comentó que, de los 600 trabajadores, 499 se liquidaron en su totalidad, mientras que el resto se hará de manera gradual. Ante ello, trabajan en una estrategia para que estas personas encuentren una oportunidad laboral pronto y no se queden sin ingresos.

En el caso de los que fueron liquidados conforme a derecho, la empresa cumplió al 100% con sus obligaciones patronales, donde estuvo presente el sindicato para evitar alguna injusticia.

“Esto implica que recibieron su salario ordinario, séptimo día, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, premios de puntualidad, indemnizaciones y prima de antigüedad”, contó.

Gabriel Chedraui contó que también les entregaron fondos de ahorro, intereses generados y vales de despensa correspondientes a su liquidación.

Puntualizó que aún no tienen contacto con los despedidos a través de su sindicato para ofrecerles vacantes, pero una vez que determinen cuáles se acomodan a los perfiles de quienes estaban en Stanley Black & Decker, entonces se darán a conocer.